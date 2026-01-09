GymBeam nawiązał współpracę z usługą Wolt Drive. Klienci GymBeam w Warszawie mogą zamawiać suplementy i sprzęt sportowy z dostawą w 3 godziny

Raport STADA Health Report 2025 wskazuje, że aż 96% Europejczyków dostrzega znaczenie zdrowego stylu życia i wie, jak o siebie dbać1. Widać to także w Polsce, gdzie według pięcioletniej analizy Research and Markets z 2025 r. rynek odżywek i suplementów sportowych wyceniony został na 2,2 mld USD (ok. 8 mld PLN). Dzieje się tak ponieważ w dużych miastach prężnie rozwija się kultura fitnessu, działa tam wiele siłowni, klubów i ośrodków odnowy biologicznej, co dodatkowo zwiększa popyt na produkty sportowe2.

Dzięki partnerstwu z Wolt Drive klienci GymBeam w stolicy zyskują dostęp do szerokiego asortymentu obejmującego 714 pozycji, w tym suplementy diety, żywność dla sportowców, akcesoria treningowe oraz odzież marki. Zamówienia dostarczane są nawet w ciągu 3 godzin od momentu złożenia, a cena dostawy zaczyna się od 17,90 zł. Aktualnie usługa Express delivery jest dostępna wyłącznie w Warszawie.

– Wolt Drive to usługa logistyczna, która pozwala partnerom realizować szybkie dostawy zamówień składanych bezpośrednio w ich własnych kanałach sprzedaży. Widzimy, że konsumenci coraz częściej poszukują rozwiązań wspierających holistyczne podejście do zdrowia – obejmujących nie tylko dietę, ale także suplementację i aktywność fizyczną. Rozszerzenie współpracy z GymBeam to kolejny krok w rozwoju Wolt Drive w Polsce i dowód na to, że szybkie dostawy sprawdzają się także w kolejnych segmentach produktowych, odpowiadając na realne potrzeby konsumentów i wspierając partnerów w ich codziennej sprzedaży – mówi Maciej Statkiewicz, Head of B2B Wolt. .

Partnerstwo jest naturalnym rozszerzeniem obecności GymBeam w Warszawie. W listopadzie marka otworzyła nowoczesny GymBeam Fitness Hub – unikalne kreatywne miejsce łączące przestrzeń treningową, eventową z możliwością zakupu produktów GymBeam. Hub stworzono z myślą o wszystkich - zarówno o osobach aktywnie dbających o zdrowie i kondycję, jak i tych, które dopiero zaczynają swoją sportową przygodę. Koncept ten wzmacnia pozycję marki jako innowatora na styku fitnessu, retailu i e-commerce.

Nowa współpraca to dla Wolt pierwsze partnerstwo w Polsce w kategorii sport i suplementy. Wcześniej platforma uruchomiła ekspresowe dostawy w nowych pionach e-commerce, takich jak: spożywczy (Carrefour), farmaceutyczny (GdziePoLek), kwiatowy (Poczta Kwiatowa).

− Łączymy siły z Wolt, aby zaoferować klientom z Warszawy nowy standard wygody − zakupy z dostawą pod drzwi nawet w 3 godziny. To rozwiązanie eliminuje bariery czasu i logistyki, pozwalając cieszyć się naszymi produktami dokładnie wtedy, gdy są najbardziej potrzebne – powiedział Peter Rak, Regional Country Manager w GymBeam.

Współpraca z GymBeam wpisuje się również w szersze, regionalne partnerstwo, które już funkcjonuje nie tylko w Polsce, ale także w Czechach i na Węgrzech, a wkrótce zostanie rozszerzone także na Austrię. Dzięki temu obie marki budują spójną, wielorynkową strategię opartą na innowacjach w handlu detalicznym i szybkiej logistyce.

Połączenie bogatej oferty produktowej z super-szybką dostawą to odpowiedź na zmieniające się oczekiwania konsumentów, którzy coraz częściej traktują e-commerce jako natychmiastowe wsparcie codziennego stylu życia – także w obszarze zdrowia i aktywności fizycznej.

i Autor: Wolt i GymBeam/ Materiały prasowe