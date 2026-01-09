Zrób to jeszcze w ten weekend z rododendronem w ogrodzie. Po mroźnej zimie zakwitnie jak król, aż sąsiadki oniemieją. Pielęgnacja rododendronów zimą

Rododendrony, królowie ogrodu, potrzebują specjalnej troski zimą, by zachwycać obfitym kwitnieniem.

Zabezpieczenie korzeni i krzewu przed mrozem oraz zimowym wiatrem to klucz do ich przetrwania.

Chcesz, aby Twój rododendron zakwitł jak król po zimie? Odkryj, co musisz zrobić w ten weekend!

Zrób to jeszcze w ten weekend z rododendronem w ogrodzie. Po mroźnej zimie zakwitnie jak król

Rododendrony, zwane też różanecznikami, to królowie cienistych zakątków ogrodu, dodające elegancji i koloru w maju i czerwcu. Ich obfite kwitnienie i różnorodność barw sprawiają, że są cenione przez ogrodników na całym świecie. Rododendrony to krzewy liściaste lub zimozielone, charakteryzujące się skórzastymi, eliptycznymi liśćmi. Najbardziej spektakularne są oczywiście kwiaty, zebrane w kuliste lub baldachowate kwiatostany. Występują w szerokiej gamie kolorów: od bieli, przez odcienie różu, czerwieni, fioletu, aż po żółcie i pomarańcze. I choć swoim wyglądem cieszą nas najczęściej wiosną i latem, to dbać o nie należy cały rok, zwłaszcza zimą. Siarczysty mróz, obfite opady deszczu oraz śniegu zdecydowanie nie są sprzymierzeńcami rododendronów. Wówczas bardzo ważne jest zabezpieczenie krzewów przed zimnem, co pozwoli im przetrwać ten czas. Dlatego zrób to jeszcze w ten weekend z rododendronem, a nawet po tej mroźnej zimie zakwitnie niczym król ogrodu.

Jak zabezpieczyć rododendrony przed mrozem? 3 ważne kroki

Ochrona rododendronów przed mrozem jest kluczowa, szczególnie w przypadku młodych roślin i odmian mniej odpornych na niskie temperatury. Tu bardzo ważne jest osłonięcie nie tylko samego krzewu, ale także jego korzeniu. Rozłożenie grubej warstwy ściółki (np. kory sosnowej, torfu kwaśnego, zrębków drzewnych) wokół korzeni chroni je przed przemarzaniem i utrzymuje wilgoć w glebie. Ściółkę rozkładamy warstwą o grubości 5-10 cm. Następnie zadbaj o sam krzew. Okryj roślinę agrowłókniną, owijając ją kilka razy. Możesz również zbudować stelaż z bambusowych tyczek lub drutu, aby agrowłóknina nie dotykała bezpośrednio liści i gałęzi. Pamiętaj też, że silny zimowy wiatr może wysuszać rośliny i zwiększać ryzyko uszkodzeń mrozowych. Osłoń rododendrony od strony, z której najczęściej wieje wiatr, np. ustawiając parawan z trzciny lub budując osłonę z desek.

Pielęgnacja rododendronów zimą

Pielęgnacja rododendronów zimą polega głównie na zapewnieniu roślinie odpowiedniego nawodnienia. Jeśli zimą liście rododendronów zaczynają się zwijać, jest to oznaką suszy fizjologicznej. Krzew należy podlać, gdy tylko wystąpi dodatnia temperatura i nie są prognozowane mrozy. Roślina może usychać, gdyż cały czas absorbuje wodę z podłoża. Dlatego, warto podłożyć śniegu wokół rośliny lub kiedy temperatura jest dodatnia, podlać ją uzbieraną wcześniej deszczówką. I tu bardzo ważna zasada - pod żadnym pozorem nie podlewaj rododendronów zimą wodą o temperaturze pokojowej, ponieważ dla nich będzie miała ona temperaturę wrzątku.