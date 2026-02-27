W najbliższą sobotę zrób to z gałęziami hortensji. To nie tylko patyki, ale także ogrodowy skarb. Wykorzystaj je w ten sposób, a przestaniesz kupować nawozy w sklepach

Wiosenne cięcie hortensji to nie tylko pielęgnacja, ale też okazja do ekologicznego zagospodarowania gałęzi.

Zamiast wyrzucać pędy, możesz je rozdrobnić i wykorzystać jako naturalny nawóz lub dodatek do kompostu.

Odkryj, jak proste triki z gałęziami hortensji pomogą Ci zaoszczędzić na nawozach i wzmocnić rośliny!

Zrób to gałęziami hortensji. Przestaniesz kupować nawozy

Cięcie pędów hortensji to jeden z zabiegów pielęgnacyjnych przeprowadzanych wczesną wiosną. Zaleca się wykonanie go, gdy puszczą największe mrozy, ale gdy krzewy nie wypuszczają jeszcze nowych liści. Jest kilka rodzajów cięć, które można wykonywać o tej porze roku. To między innymi:

cięcie sanitarne - usuwa stare i chore pędy, które już nie kwitną,

cięcie prześwietlające - wykonywane raz na kilka lat. Usuwa nadmiernie rosnącą pędy,

cięcie odmładzające - wykonywane na starszych krzewach. Ma na celu pobudzenie rośliny do ponownego rozkwitu.

Po wiosennym cięciu zostaje sporo pędów oraz gałęzi. Wiele osób zastanawia się, co z nimi zrobić. Warto pamiętać, że w Polsce obowiązują przepisy zabraniające spalania zielonych odpadów na swojej posesji poza specjalnymi urządzeniami. Zakaz ten obejmuje liście oraz gałęzie, a za jego złamanie grozi mandat w wysokości 500 zł.

Zamiast spalać pocięte gałęzie możesz wykorzystać je w ogrodzie.

Rozsyp gałęzie wokół hortensji, a będą lepiej rosły

Najprostszym sposobem na wykorzystanie pociętych gałęzi jest ich rozdrobnienie i rozsypanie wokół krzewów hortensji. To naturalny sposób na zabezpieczenie korzeni. Chroni on przed utratą wody, a także zatrzymuje substancje odżywcze w glebie. Rozkładające się pędy dodatkowo chronią przed nadmiernym rozrostem chwastów, a także spulchniają oraz odżywiają podłoże. Dzięki temu hortensje lepiej rosną oraz bujniej kwitną.

Dodaj gałęzie do kompostownika i używaj do nawożenie hortensji

Pocięte gałęzie mogą również stanowić świetny dodatek do kompostownika. Wystarczy je rozdrobnić i dodać do pryzmy. Najlepiej jest dodawać je warstwowo, na przemian z innymi zielonymi materiałami. Rozdrobnione gałęzie stanowią świetny drenaż i spulchniają całą pryzmę. Ułatwiają dostęp do tlenu, co zapobiega gniciu kompostu. Pamiętaj, że do kompostownika powinny trafiać zdrowe pędy. Chore i pogniłe mogą zniszczyć cały kompost.

Wykorzystaj pędy do sadzenia młodych hortensji

Zielone i młode pędy możesz wykorzystać do sadzenia nowych krzewów. Zielone pędy ucinamy na wysokości 15 centymetrów, usuwamy dolne liście i zanurzamy je w ukorzeniaczu. Następnie umieszczamy w przepuszczalnym podłożu w doniczce i przykrywamy folią. Po około miesiącu sadzonki powinny się ukorzenić. W tym czasie możesz wystawiać je na zewnątrz na kilka godzin dziennie. Regularnie podlewaj i stosuj nawozy dla młodych roślin.

Wiosenne cięcie hortensji - krok po kroku

Niezależnie od odmiany hortensji, kluczowe dla prawidłowego cięcia są odpowiednie narzędzia i higiena. Zawsze używaj ostrego i czystego sekatora. Tępe narzędzia mogą miażdżyć pędy, co utrudnia ich gojenie i zwiększa ryzyko infekcji. Przed przystąpieniem do cięcia i po przycięciu chorej gałęzi, zdezynfekuj ostrza sekatora alkoholem lub specjalnym preparatem. Pamiętaj, że czyste cięcie to szybsze gojenie się ran i mniejsze ryzyko chorób dla Twoich hortensji.

Wiosenne cięcie hortensji ogrodowej

Wiosenne cięcie hortensji ogrodowej (Hydrangea macrophylla) to kwestia delikatności. Pamiętaj, że ten gatunek zawiązuje pąki kwiatowe na pędach zeszłorocznych. Oznacza to, że zbyt drastyczne cięcie wiosną może pozbawić Cię kwiatów. Usuń jedynie uszkodzone, chore lub przemarznięte pędy, przycinając je tuż nad pierwszą parą zdrowych pąków. Jeśli Twoja hortensja ma dużo starych, zdrewniałych pędów, możesz usunąć 1-2 najstarsze u podstawy, aby pobudzić krzew do wypuszczania nowych, silniejszych pędów.

Wiosenne cięcie hortensji bukietowej

Hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata) to gatunek, który kwitnie na pędach tegorocznych, co daje Ci większą swobodę w cięciu wiosennym. Zazwyczaj wykonuje się je na przełomie marca i kwietnia, zanim roślina rozpocznie intensywny wzrost. Pędy skracamy o około 2/3 długości, pozostawiając 2-3 pąki na każdym z nich. Cięcie powinno być mocne, aby pobudzić krzew do wytwarzania silnych, grubych pędów, które utrzymają ciężar dużych kwiatostanów. Usuń także wszystkie cienkie, słabe i pokładające się pędy.

Wiosenne cięcie hortensji drzewiastej

Hortensja drzewiasta (Hydrangea arborescens), w tym popularna odmiana 'Annabelle', podobnie jak bukietowa, kwitnie na pędach tegorocznych. Oznacza to, że wiosenne cięcie może być radykalne. Najlepszym terminem jest wczesna wiosna, przed rozpoczęciem wegetacji. Możesz skrócić wszystkie pędy o 2/3 długości, pozostawiając 2-4 pąki od ziemi. Taki zabieg sprawi, że roślina wypuści silne, nowe pędy, które będą w stanie utrzymać duże, kuliste kwiatostany. Usuń również wszystkie słabe, cienkie i uszkodzone pędy.