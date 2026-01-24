Działkowcy robią to teraz z hortensjami! Dzięki temu wiosną puste badyle pokrywają się kulistymi kwiatami. Pielęgnacja hortensji, by krzewy kwitły wiosną

Zimowa pielęgnacja hortensji różni się w zależności od odmiany – ogrodowe wymagają okrycia, bukietowe są bardziej odporne.

Prawidłowe okrywanie hortensji ogrodowych agrowłókniną i kopczykowanie korzeni to klucz do ich przetrwania zimy.

Wiosenne nawożenie hortensji wieloskładnikowymi nawozami lub domowymi fusami z kawy zapewni im bujne kwitnienie.

Poznaj szczegóły zimowej ochrony i wiosennego nawożenia, aby Twoje hortensje zachwycały kwiatami!

Zimowa pielęgnacja hortensji nie jest wymagająca i skupia się na kilku ważnych, ale prozaicznych czynnościach. W polskich ogrodach najczęściej znaleźć możemy hortensje ogrodowe i bukietowe. Każda z tych odmian wymaga innej pielęgnacji zimą i wczesną wiosną.

Jak pielęgnować hortensje zimą?

Hortensje ogrodowe są mniej odporne na warunki pogodowe i wymagają zimowego okrywania. Co do zasady, hortensje ogrodowe okrywa się na pędach agrowłókniną i kopczykuje wokół korzeni. Okrycie z agrowłókniny powinno być szczelnie i nie zdejmowane aż do wiosny, gdy nie będzie już nocnych przymrozków. Ważne jednak, aby agrowłóknina nie okrywała krzewu zbyt mocno. W takiej sytuacji może dojść do połamania pędów, a także rozwoju pleśni i chorób grzybowych. Wewnątrz może stworzyć się wilgotne środowisko, które spowoduje gnicie gałęzi. Agrowłókninę z hortensji ogrodowych zdejmuje się dopiero na początku marca. W styczniu i w lutym warto kontrolować agrowłókniną i strzepywać z niej warstwę śniegu. Może on bowiem okazać zbyt ciężki i połamać krzew. Kopczykowanie to z kolei niewielka, organiczna warstwa usypana wokół korzeni. Najczęściej wykorzystuje się do tego korę drzewną, torf, a także zmielone szyszki i liście. Zimą warto regularnie sprawdzać stan kopczyków. Może się bowiem zdarzyć, że będą one rozkopane przez zwierzęta. Hortensje ogrodowe kwitną na ubiegłorocznych pędach. Oznacza to, że pąki zawiązują się już jesienią. Może się zdarzyć, że przez błędy pielęgnacyjne hortensja ogrodowa nie zakwitnie. Jeżeli zimą zostaną połamane pędy to nie będzie kwiatów. Pamiętaj również, aby tej odmiany nie przycinać na wiosnę. Możesz jedynie usunąć stare i przesuszone pędy, na której nie ma zawiązanych pąków.

Hortensje bukietowe są bardziej odporne na mróz i co do zasady nie wymagają zimowego okrywania. Dodatkowo kwitną na tegorocznych pędach dlatego bez problemu możesz je przycinać pod koniec zimy. W tym okresie zaleca się wykonanie ciecia pielęgnacyjnego i sanitarnego polegającego na usunięciu starych i zbutwiałych pędów, a także tych, które rosną zbyt gęsto. Mimo, że hortensje bukietowe są odporne na działanie niskich temperatur, to ogrodnicy wskazują, że podczas siarczystych mrozów warto je dodatkowo okryć. Jeżeli temperatury spadają poniżej -10 stopni Celsjusza to hortensje bukietowe również należy przykryć agrowłókniną. W tym przypadku możesz okrycie zdjąć, gdy miną najsilniejsze mrozy. Taki zabieg uchroni krzew przez osłabieniem i uszkodzeniami.

Pierwsze nawożenie hortensji w sezonie - najlepsza odżywka do krzewów kwitnących

Początek wiosny to czas, kiedy powinno się wykonać pierwsze w sezonie nawożenie hortensji. O tej porze roku należy stosować nawozy wieloskładnikowe, które pobudzą krzew do lepszego wzrostu oraz kwitnienia. Hortensje najlepiej rosną na żyznych glebach o kwaśnym podłożu. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że pH gleby pod uprawę hortensji powinno wynosić od 5,5 do 6. Należy również regularnie sprawdzać kwasowość i w razie potrzeby stosować odpowiednie nawozy. Wśród domowych sposobów na nawożenie hortensji najczęściej wymienia się fusy z kawy. Zawierają one azot, potas oraz fosfor, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu oraz kwitnienia hortensji. Dodatkowo delikatnie zakwaszają glebę i ja spulchniają sprawiając, że roślina ma łatwiejszy dostęp do substancji odżywczych znajdujących się w ziemi.

Najprościej jest wymieszać fusy z kawy z ziemią wokół hortensji. W ten sposób powoli będą one uwalniają substancje odżywcze do gleby. Sprawia, że podłoże będzie żyzne oraz stale wilgotne. Innym sposobem jest wymieszanie 1 szklanki fusów po kawie z 10 litrami wody (najlepiej deszczówki). Tak przygotowany roztwór należy odstawić na kilka dni, następnie odcedzić. Ogrodnicy wskazują, ze zawartość fusów po kawie w nawozie powinna wynosić około 20 proc. Tego rodzaju odżywki najlepiej stosować raz na kilka tygodni.