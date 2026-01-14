Zbliża sie ważny termin w pielęgnacji hortensji! Bez tego nie uraczysz kulistych kwiatów wiosną! Wiele osób o tym zapomina, przez co hortensje nie kwitną tak pięknie

Karolina Piątkowska
2026-01-14 5:10

Zima to idealny czas, by nadrobić wiedzę ogrodniczą i przygotować się do początku sezonu. To właśnie wtedy należy wykonać ten bardzo ważny zabieg pielęgnacyjny na hortensjach. Bez niego krzewy nie będą bujnie kwitły i mogą zacząć powoli marnieć. Przygotuj się! Zbliża się ważny termin pielęgnacji hortensji na wiosnę.

Cięcie hortensji

i

Autor: Getty Images Kiedy należy przycinać hortensje? Czy wszystkie gatunki hortensji przycina się tak samo?
  • Zadbaj o hortensje zimą, kontrolując okrycia i chroniąc je przed śniegiem, aby zapewnić im przetrwanie.
  • Pamiętaj o kluczowym cięciu hortensji wczesną wiosną – to gwarancja obfitego kwitnienia!
  • Dowiedz się, jak prawidłowo przycinać hortensje bukietowe i ogrodowe, by nie stracić kwiatów.
  • Odkryj sekrety zimowej i wiosennej pielęgnacji, by Twoje hortensje zachwycały!

Jak pielęgnować hortensje zimą? O czym musisz pamiętać

Zimowa pielęgnacja hortensji skupia się przede wszystkim na kontrolowaniu okryć. Hortensje ogrodowe aż do wczesnej wiosny powinny być otulone agrowłókniną. Ta odmiana nie jest odporna na niskie temperatury i potrzebuje zimowego okrycia. Ważne, aby regularnie sprawdzać, czy silnie wiatry nie zniszczyły okrycia. W razie czego trzeba je naprawić i dokładnie związać u dołu. Pilnuj jednak, aby sznurek wiążący nie był zbyt mocno zawiązany wokół korzeni i dolnych pędów. Może on zniszczyć dolne partie krzewów. O tej porze roku roku ważne jest również regularne usuwanie śniegu z okryć hortensji. Pokrywa śnieżna może bowiem połamać delikatnie krzewy. 

Hortensji bukietowej nie trzeba okrywać na zimę. Jest ona stosunkowo odporna na działanie ujemnych temperatur. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku siarczystego mrozu poniżej -10 st.Celsjusza również hortensja bukietowa wymaga czasowego okrycia agrowłókniną. 

Zbliża się ważny termin w pielęgnacji hortensji. Bez tego krzew będzie miał mniej kwiatów

Jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych na hortensjach jest cięcie. Ogrodnicy wskazują, że wczesna wiosna to najlepszy termin na cięcie hortensji. Należy to zrobić zanim na krzewach pojawią się liście. Optymalnym terminem jest początek marca. Warto wiedzieć, że chociaż hortensje będą kwitły, nawet jeśli nie będziemy ich przycinać to jednak kwiaty będą mniejsze, a samo kwitnienie mniej obfite. Wiosenne cięcie hortensji najlepiej przeprowadzić w słoneczny i bezdeszczowy dzień. Pamiętaj także, by do tego rodzaju czynności zawsze używać naostrzonego i zdezynfekowanego sekatora.  

Jak przycinać hortensje bukietowe?

W przypadku hortensji bukietowej wiosna to idealny termin na cięcie. Ta odmiana kwitnie na tegorocznych pędach dlatego masz pewność, że podczas przycinania nie usuniesz zawiązanych paków. O tej porze roku możesz przeprowadzić zarówno cięcie sanitarne, jak i cięcie odmładzające. W przypadku tego pierwszego usuń stare i zbutwiałe pędy. Jeżeli chcesz odmłodzić krzew możesz uciąć wszystkie pędy na wysokość około 30-40 centymetrów. 

Jak przycinać hortensje ogrodowe?

Hortensja ogrodowa kwitnie na ubiegłorocznych pędach dlatego wiosną należy skupić się na cięciu sanitarny. Usuń stare pędy, które już nie wydają liści oraz kwiatów. Utnij także chore i połamane gałęzie. Nie ucinaj zdrowych pędów. Możesz bowiem przez przypadek przyciąć pędy z zawiązanymi kwiatostanami przez co hortensja nie zakwitnie. 

