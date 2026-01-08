Rób to z hortensjami w styczniu i lutym, bo inaczej krzewy nie dotrwają do wiosny 2026. Wiele osób o tym zapomina, a potme zamiast kwiatów są puste badyle

Polacy pokochali hortensje, ale ich zimowanie to klucz do wiosennego kwitnienia.

Niewłaściwa pielęgnacja zimą może sprawić, że hortensje nie zakwitną w kolejnym sezonie.

Dowiedz się, jak prawidłowo zabezpieczyć hortensje przed mrozem i śniegiem, by cieszyć się ich pięknem wiosną.

Zimowa pielęgnacja hortensji: Poznaj sekrety bujnego kwitnienia.

Zrób to z hortensjami zimą! Bez tego nie zakwitną na wiosnę

Polacy pokochali hortensje. Można je spotkać w wielu ogrodach i na działkach. Do Europy przywędrowały z Azji na początku XVIII wieku. Hortensje niemalże z miejsca podbiły serca Europejczyków stając się jednymi z najpopularniejszych krzewów ozdobnych na starym kontynencie. Choć odmian hortensji jest bardzo dużo to w Polsce najczęściej hoduje się odmianą ogrodową, bukietową oraz pnącą.

Hortensja bukietowa jest bardziej odporna na mrozy i zimą nie wymaga okrywania. Warto jednak pamiętać, że gdy temperatury spadają poniżej -10 stopni Celsjusza to również i ta odmiana potrzebuje wsparcia w postaci kopczyków z igieł, szyszek lub liści wokół korzeni i chochoła z agrowłókniny. Hortensja ogrodowa musi być odpowiednio zimowania. Jest mniej odporna na działanie warunków atmosferycznych. Okrycia należy montować późną jesienią, a zdejmować wiosną, gdy minął ostatnie przymrozki.

Wiele osób zapomina, że hortensje zimą należy regularnie doglądać. Nawet, jeżeli są one poprawnie zimowanie to wymagają kontroli. Warto sprawdzać, czy silnie wiatry nie zniszczyły okrycia z agrowłókniny. W takim przypadku należy niezwłocznie je naprawić. Pamiętaj, by krzew był szczelnie okryty, ale by miał przestrzeń wokół pędów. Okrycie zawiąż wokół korzeni pilnując, by nie było zbyt mocne. Regularnie sprawdzaj także stan kopczyków wokół krzewów. Może się zdarzyć, że zostaną one rozkopane przez zwierzęta lub zniszczone w wyniku obfitych opadów śniegu.

To właśnie śnieg stanowi największe zagrożenie dla hortensji zimą. Grube warstwy mokrego śniegu mogą zbierać się okryciach z agrowłókniną. Robią się one coraz cięższe i w końcu mogą połamać hortensje. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku hortensji ogrodowych, które kwitną na ubiegłorocznych pędach. Ich mechaniczne zniszczenie przez śnieg może sprawić, że krzew nie zakwitnie w kolejnym sezonie. Zawsze usuwaj zalegające czapy śnieżne z hortensji. Rób to delikatnie, najlepiej przy użyciu miotełki lub szczotki. Po każdych większych opadach śniegu sprawdzaj, czy czapa śnieżna nie zabrała się ponownie.