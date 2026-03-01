Zacznij już teraz, a wiosną będziesz mieć spokój. Oprysk, który zabija ćmę bukszpanową w 72 godziny. Szkodniki nie wracają, a bukszpan zielenieje w oczach

Ćma bukszpanowa to azjatycki szkodnik atakujący bukszpan, trzmielinę i ostrokrzew, a jej obecność zdradzają białe, pajęczynowate powłoki.

Mieszam z wodą i pryskam bukszpan. Naturalny oprysk na ćmę bukszpanową

Pierwsze osobniki ćmy bukszpanowej pojawiają się na krzewach już wczesną wiosną. Pierwsze tygodnie wiosny to dobry czas na opryski przeciwko tym szkodnikom. Wiele osób myśli, że ćma bukszpanowa atakuje jedynie bukszpan. To prawda, że owady te upodobały się krzewy bukszpanu, ale mogą występować również na trzmielinie oraz na ostrokrzewie. Ćma bukszpanowa to niewielkie gąsienice, które z czasem przeistaczają się w owady. Cechą charakterystyczną występowania ćmy bukszpanowej są białe, wełniste powłoki przypominające pajęczą sieć. Ćma bukszpanowa to gatunek szkodnika, który do Europy przywędrował z Azji, najpewniej podczas transportu. Naturalnym sposobem zwalczania ćmy bukszpanowej jest oprysk z octu. Wymieszaj klasyczny ocet spirytusowy z wodą w stosunku 1:10, możesz dodać również kilka łyżek oleju rzepakowego. Tak przygotowaną mieszanką obficie spryskaj bukszpan. Po około 30 minutach porządnie opłucz krzew silnym strumieniem czystej wody.

Moja ostateczna broń do walki z ćmą bukszpanową. Po niej szkodniki padają trupem

Wśród najskuteczniejszych, kupnych preparatów na ćmę bukszpanową wymienia się te, które zawierają bakterie Bacillus thuringiensis. To najsilniejszy, naturalny wróg wielu szkodników. Bakteria ta zasiedla przewody pokarmowe szkodników poprzez przyłączenie się do białek receptorowych na powierzchni komórek jelitowych owadów. Tam wytwarzane są białka toksyczne dla gąsienic. Zaatakowane w ten sposób szkodni umierają w ciągu maksymalnie 3 dób. Bacillus thuringiensis jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Wybierając kupny oprysk na mszyce upewnij się, czy w składzie jest właśnie bakteria Bacillus thuringiensis.