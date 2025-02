Zasadź to już w marcu, a będziesz mieć najlepszy sposób na mszyce pod ręką. Warzywa i kwiaty w ogrodzie będą bezpiecznie rosnąć bez szkodników. Sposób na mszyce

Koniecznie zrób to z tujami zimą, a będą zielone przez cały rok. Piękne, gęste drzewka wzbudzą zazdrość sąsiadów. Pielęgancja tui zimą

Mszyce to jedne z najpopularniejszych szkodników ogrodowych. Bardzo chętnie atakują uprawiane przez nas warzywa i kwiaty. Szkodnik ten niezwykle szybko się rozmnaża, przez co w krótkim czasie może przenieść na wiele roślin. Żywią się sokiem roślin, wysysając z nich bogate w składniki odżywcze płyny. Konsekwencje tego są opłakane - rośliny słabną, stają się mniej odporne na zmieniające się warunki pogodowe, a nawet może zahamować się ich wzrost i zmniejszyć plony. Nic zatem dziwnego, że wiele osób szuka sposobu na pozbycie się mszyc. Okazuje się, że czasami, zamiast wydawać pieniądze na chemiczne środki, wystarczy wykorzystać domowe sposoby na mszyce. Jeden z nich polega na zasadzeniu w ogrodzie roślin, które skutecznie odstraszają mszyce. Już w marcu możesz zadbać o wyhodowanie w grządkach tych roślin, których szkodniki nie znoszą, a wiosną i latem będą omijać Twój ogródek szerokim łukiem.

Domowy sposób na mszyce. Rośliny, które odstraszają szkodniki

Domowym sposobem na mszyce jest zapach niektórych roślin, które naturalnie odstraszają mszyce swoim intensywnym zapachem. Zalicza się do nich na przykład: lawenda, mięta, cebula i czosnek. Sadząc te rośliny w pobliżu naszych upraw, możemy skutecznie zniechęcić mszyce do atakowania naszych roślin. Na przykład lawendę warto posadzić wokół grządek z warzywami, a także na rabatach z roślinami ozdobnymi. Nagietek i nasturcja przyciągają pożyteczne owady, których pokarmem są mszyce.

Oprysk na mszyce. Jak go zrobić?

W walce z mszycami w ogrodzie warto stosować też ekologiczne opryski. Są naturalne i proste w przygotowaniu. Jak zrobić oprysk na mszyce? Potrzebujesz kilku ząbków czosnku, 1 łyżkę ostrej papryki, 1 litra ciepłej wody. Czosnek przeciśnij przez praskę i dodaj do niego paprykę. Oba składniki zalej wodą i odczekaj około 6 godzin. Przecedź preparat i rozcieńcz go z wodą - 250 ml roztworu na 10 litrów wody. Tym domowym opryskiem spryskuj swoje warzywa w ogrodzie co 2 dni. Zarówno czosnek, jak i ostra papryka wykazują właściwości owadobójcze.

