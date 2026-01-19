Zaczynam już w styczniu, a w marcu rozsypuję wokół hortensji. Dzięki temu hortensje kwitną dwa razy bujniej niż wcześniej. Zrób to teraz, aby wiosną nie wydawać pieniędzy

Zima to idealny czas na zaplanowanie wiosennych prac w ogrodzie, zwłaszcza dla hortensji.

Zadbaj o okrycia roślin i uważaj na zalegający śnieg, który może uszkodzić pędy.

Odkryj domowe sposoby na nawożenie hortensji, które zapewnią im bujne kwitnienie.

Sprawdź, jak przygotować odżywkę ze skórek pomarańczy i fusów z kawy, aby pobudzić hortensje do życia!

Zima skuła Polskę lodem i śniegiem. Podobnie kilku dniach mniejszych mrozów znów synoptycy prognozują znaczące spadki temperatur. Taka pogoda nie sprzyja wizytom w ogrodzie i przygotowywaniu roślin do nadchodzącej wiosny. Warto jednak już teraz zaplanować prace pielęgnacyjne, aby wraz z pierwszymi, wiosennym dniami rozpocząć sezon wegetacyjny. W przypadku hortensji ogrodowej zimą regularnie sprawdzaj okrycia i w razie czego je poprawiają. Kontroluj także ilość śniegu zbierające się na krzewach. Duża i gruba czapa śnieżna może połamać pędy hortensji. Zimowe okrycia z agrowłókniny należy pozostawić na krzewach aż do marca. Zacznij ich demontaż, gdy w prognozach pogody nie będzie już dużych przymrozków. Wiosenna pogoda jest kapryśna i bywa, że ochronne stelaże wokół hortensji trzeba zakładać ponownie, gdy temperatury nagle spadną. Pamiętaj jednak, any nie trzymać niepotrzebnie agrowłókniny na krzewach. Warto to zrobić odpowiednio wcześnie, aby rośliny mogły przygotować się do sezonu wegetacyjnego i czerpać promienie słoneczne oraz wodę.

Zacznij zbierać zimą, a wiosną rozsyp wokół hortensji. Ta odżywka sprawia, że hortensje szybciej rozpoczną kwitnienie

Do pierwszego w sezonie nawożenia hortensji świetnie sprawdzą się domowe odżywki. Niektóre z nich możesz zacząć przygotowywać już teraz. Dzięki temu na początku sezonu wegetacyjnego będziesz mieć gotowy nawóz. Świetnie do szybkiego stymulowania hortensji wczesną wiosną sprawdzą się skórki z pomarańczy. Przez całą zimę zbieraj je i susz w piekarniku. Wystarczy włożyć pokrojone skórki pomarańczy na 1,5 godziny do piekarnika nagrzanego na 130 st. Celsjusza. Wysuszone skórki przekładaj do szklanego słoika. Gdy nastanie wiosna dokładnie zmiksuj wysuszone skórki pomarańczy na proszek i rozsypuj go wokół korzeni hortensji. Aby działanie nawozu było skuteczniejsze możesz wymieszać go z ziemią ogrodową. Skórki pomarańczy delikatnie zakwaszą glebę i będą stymulować lepszy rozrost oraz kwitnienie hortensji. Dodatkowo będą one działać odstraszająco na popularne szkodnik, w tym mszyce.

Czym nawozić hortensje wczesną wiosną?

Wczesną wiosną zaleca się nawożenie hortensji wieloskładnikowymi nawozami z azotem. Składnik ten odpowiedzialny jest na kwitnienie oraz rozrost liści. W kalendarzu ogrodnika azotem nawozi się rośliny maksymalnie do końca lata/początku jesieni. Późniejsza stymulacja roślin azotem może sprawić, że krzewy oraz kwiaty nie zdążą przejść w stan spoczynku i przygotować się do zimy.

Azot w naturalnych nawozach występuje przede wszystkim w fusach po kawie. To właśnie najlepsza, wiosenna odżywka do hortensji. Przygotuj około 5 łyżek czystych fusów po kawie. Najlepsze będą fusy po kawie po turecku oraz te, które zostają na papierowym filtrze w ekspresie przelewowym. Nie sprawdzą się natomiast fusy z ekspresu ciśnieniowego oraz po kawie bezkofeinowej. Około 5 łyżek fusów po kawie zalej wodą i wymieszaj. Całość odstaw na jakiś czas, by fusy napęczniały. Po tym czasie zamieszaj ponownie. Odżywka do hortensji jest gotowa. Podlewaj nią hortensje raz na dwa tygodnie. Fusy po kawie sprawią, że Twoja hortensja bujnie zakwitnie i będzie cieszyć oczy przez całe lato.