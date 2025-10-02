Hortensje bukietowe są odporne na mrozy, ale te kwitnące na ubiegłorocznych pędach mogą nie zakwitnąć, jeśli pędy przemarzną zimą.

Zabezpieczenie hortensji na zimę najlepiej rozpocząć pod koniec listopada, po pierwszych przymrozkach, ograniczając wcześniej podlewanie i nawożenie.

Należy usypać kopczyk z kory wokół korzeni hortensji, a pędy dokładnie owinąć agrowłókniną, aby chronić przed mrozem, wiatrem i utratą wilgoci.

Japończyk zdradza, jak zadbać o hortensję jesienią. Zimowanie hortensji

Popularne gatunki hortensji bukietowej są raczej odporne na mrozy i zimowe warunki atmosferyczne. Hortensje całkiem nieźle znoszą ujemnie temperatury i dlatego są tak chętnie hodowane w Polsce. Wiosną i latem bujnie kwitną i potrafią zakwitać do późnej jesieni. Bywa jednak, że hortensja nie kwitnie. Znajomy Japończyk wskazał mi, dlaczego może się tak dziać. Wiele odmień hortensji kwitnie na ubiegłorocznych pędach. Jeżeli zimą one przemarzną to wiosną hortensja nie zakwitnie.

Jak zabezpieczyć hortensje na zimę?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że hortensji nie powinno się zabezpieczać zbyt wcześnie. Najlepiej jest poczekać z tym zabiegiem do pierwszych przymrozków. Niższe temperatury pomogą zahartować krzew i sprawią, że hortensja będzie bardziej odporna na działanie warunków atmosferycznych. W tym czasie należy ograniczyć podlewanie i nawożenie, aby sztucznie nie przedłużać okresu wegetacyjnego. W innym przypadku roślina nie będzie gotowa na zimę i może szybko zacząć marnieć. Według znajomego Japończyka najlepszym terminem na przygotowania hortensji na zimowanie jest końcówka listopada. W tym czasie należy szczególnie zadbać o dwa miejsca na hortensji. Pierwszym z nich są dolne pędy oraz korzenie. Należy je odpowiednio zabezpieczyć przed przemarzaniem. Najlepiej do tego sprawdzi się usypany wokół korzeni kopiec z kory. Kolejnym ważnym krokiem w przygotowaniu hortensji do zimy jest zabezpieczenie pędów. Należy je dokładnie i szczelnie owinąć agrowłókniną. Materiał świetnie chroni przed mrozami i wiatrem, a także zabezpiecza przed utratą wilgoci. Tak przygotowania hortensja przetrwa zimę, a wiosną będzie gotowa do kwitnienia.