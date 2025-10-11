Okryj hortensje puchatym płaszczykiem, a wiosną wyczekuj kwiatów z dreszczykiem. Japoński ogrodnik pokazał mi, jak właściwie zimować hortensje

Hortensje to piękne kwiaty, które potrzebują odpowiedniego przygotowania do zimy, by na wiosnę obsypać się kwiatami.

Kluczowe zabiegi to ograniczenie nawożenia, usunięcie starych kwiatostanów i suchych pędów (z wyjątkiem hortensji bukietowej).

Nie spiesz się z okrywaniem – poczekaj na pierwsze przymrozki, a potem zabezpiecz korzenie i pędy agrowłókniną.

Chcesz wiedzieć, jak dokładnie zadbać o swoją hortensję, by co roku zachwycała bujnym kwitnieniem?

Zrób to z hortensją zanim ją okryjesz. Dzięki temu temu na wiosnę obsypie kwiatami

Hortensje to zdecydowanie królowa polskich ogrodów. Naturalnie pochodzi z Azji, jednak w naszym klimacie radzi sobie świetnie. Kwitnie aż do wczesnej jesieni dlatego też jest tak chętnie wybierana. Kwiaty hortensji zachwycają. To ogromne, kolorowe kule, które zdobią każdą przestrzeń. Hortensja to krzew wieloletni, który wymaga odpowiedniego zabezpieczenia na zimę. Przede wszystkim należy przygotować ją do tego okresu. Już w październiku warto ograniczyć nawożenie hortensji, aby sztucznie nie przedłużać okresu wegetacji. W innym przypadku roślina nie będzie przygotowana na przymrozki i może zacząć marnieć. Jesienią warto również przyciąć krzew hortensji. Usuń stare i przekwitłe kwiatostany. Pozbądź się również suchych pędów, z których już nie będzie. Hortensji bukietowej nie należy przycinać jesienią. Możesz w ten sposób usunąć pędy, na których zawiążą się kwiatostany. Jesienią usuwaj jedynie stare i wyschnięte łodygi oraz przekwitłe kwiatostany.

Jak zabezpieczyć hortensje na zimę? Przykryj ją pierzastą kołderką

Jednym z najważniejszych zabiegów przygotowujących krzewy do zimy jest ich okrywanie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nie powinno się okrywać roślin zbyt wcześnie. W ten sposób nie zdążą one wypracować odporności na niskie temperatury. Najlepiej jest poczekać z tym zabiegiem do pierwszych przymrozków. Przygotowując krzew do okrycia zrezygnuj z jego nawożenia oraz ogranicz podlewanie. Dzięki temu roślina nie przedłuży okresu wegetacji i będzie gotowa na zimę.

Jak okrywać hortensję?

Na przełomie października oraz listopada należy rozpocząć okrywanie krzewów hortensji. W tym czasie należy szczególnie zadbać o dwa miejsca na hortensji. Pierwszym z nich są dolne pędy oraz korzenie. Należy je odpowiednio zabezpieczyć przed przemarzaniem. Najlepiej do tego sprawdzi się usypany wokół korzeni kopiec z kory. Kolejnym ważnym krokiem w przygotowaniu hortensji do zimy jest zabezpieczenie pędów. Należy je dokładnie i szczelnie owinąć agrowłókniną. Materiał świetnie chroni przed mrozami i wiatrem, a także zabezpiecza przed utratą wilgoci. Tak przygotowania hortensja przetrwa zimę, a wiosną będzie gotowa do kwitnienia.