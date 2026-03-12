Nie do wiary, kto stał obok Donalda Trumpa. Szokujące słowa prezydenta USA! I to do YouTubera

- Donald Trump na wiecu w Kentucky pojawił się w towarzystwie popularnego pięściarza
- Podczas politycznego spotkania doszło do niespodziewanych scen
- Na scenie pojawił się Jake Paul, który niespodziewanie
Donald Trump dał polityczne poparcie YouTuberowi! Szok
Donald Trump zaskoczył uczestników wiecu politycznego w Kentucky, gdy w trakcie przemówienia odniósł się do obecnego na wydarzeniu Jake’a Paula. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że poprze influencera i boksera, jeśli ten zdecyduje się w przyszłości wejść do polityki.
Trump przywitał Paula na scenie i zwrócił się do niego bezpośrednio, sugerując, że jego kariera może wkrótce skręcić w stronę polityki. - Chcę tylko powiedzieć, że przewiduję, że w niedalekiej przyszłości będziesz startował na stanowisko polityczne. I masz moje całkowite poparcie, dobrze? - powiedział Trump.
Jake Paul zachwalał Donalda Trumpa. Co o nim powiedział?
Po tych słowach na scenie pojawił się sam Jake Paul, który zwrócił się do zgromadzonych uczestników wydarzenia. Influencer i bokser podkreślił, że z postawy Trumpa czerpie inspirację do działania i odwagi w podejmowaniu wyzwań.
- To, czego nauczył mnie pan Trump, to odwaga. Nigdy nie wycofaliśmy się z walki, nawet jeśli są od ciebie znacznie więksi, dużo, dużo więksi – powiedział Paul.
Dodał także, że czuje szczególną więź z mieszkańcami Kentucky, ponieważ wychował się zaledwie kilka godzin drogi od miejsca, w którym zorganizowano wiec.
Jake Paul zdobył ogromną popularność jako twórca internetowy, a w ostatnich latach rozpoczął także karierę w boksie zawodowym. Na razie nie ogłosił jednak żadnych planów związanych z działalnością polityczną, choć słowa Trumpa wywołały duże zainteresowanie w mediach i wśród jego fanów.