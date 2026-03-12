Nie do wiary, kto stał obok Donalda Trumpa. Szokujące słowa prezydenta USA! I to do YouTubera

Donald Trump na wiecu w Kentucky pojawił się w towarzystwie popularnego pięściarza

Podczas politycznego spotkania doszło do niespodziewanych scen

Na scenie pojawił się Jake Paul, który niespodziewanie

Donald Trump dał polityczne poparcie YouTuberowi! Szok

Donald Trump zaskoczył uczestników wiecu politycznego w Kentucky, gdy w trakcie przemówienia odniósł się do obecnego na wydarzeniu Jake’a Paula. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że poprze influencera i boksera, jeśli ten zdecyduje się w przyszłości wejść do polityki.

Trump przywitał Paula na scenie i zwrócił się do niego bezpośrednio, sugerując, że jego kariera może wkrótce skręcić w stronę polityki. - Chcę tylko powiedzieć, że przewiduję, że w niedalekiej przyszłości będziesz startował na stanowisko polityczne. I masz moje całkowite poparcie, dobrze? - powiedział Trump.

Jake Paul zachwalał Donalda Trumpa. Co o nim powiedział?

Po tych słowach na scenie pojawił się sam Jake Paul, który zwrócił się do zgromadzonych uczestników wydarzenia. Influencer i bokser podkreślił, że z postawy Trumpa czerpie inspirację do działania i odwagi w podejmowaniu wyzwań.

- To, czego nauczył mnie pan Trump, to odwaga. Nigdy nie wycofaliśmy się z walki, nawet jeśli są od ciebie znacznie więksi, dużo, dużo więksi – powiedział Paul.

Dodał także, że czuje szczególną więź z mieszkańcami Kentucky, ponieważ wychował się zaledwie kilka godzin drogi od miejsca, w którym zorganizowano wiec.

Jake Paul zdobył ogromną popularność jako twórca internetowy, a w ostatnich latach rozpoczął także karierę w boksie zawodowym. Na razie nie ogłosił jednak żadnych planów związanych z działalnością polityczną, choć słowa Trumpa wywołały duże zainteresowanie w mediach i wśród jego fanów.