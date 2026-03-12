Roxie Węgiel haruje na treningach, a potem błyszczy takim ciałem! Tylko spójrz na ten brzuch

Oto "tajemnica" - podstawą imponującej formy Roxie Węgiel są regularne wizyty na siłowni. Artystka często dzieli się w mediach społecznościowych nagraniami z intensywnych ćwiczeń, nierzadko trenując u boku swojego męża, Kevina Mgleja. Niezależnie od tego, czy jest w trasie koncertowej, czy na wakacjach, zawsze znajduje czas na aktywność fizyczną. Wokalistka stawia na różnorodność – od treningu siłowego, przez pilates, po ćwiczenia cardio, takie jak bieżnia. Efekty mówią same za siebie, a idealnie wyrzeźbiony brzuch staje się już jej znakiem rozpoznawczym i inspiracją dla wielu fanek!

Roxie Węgiel zachwyca ciałem. Nie tylko dzięki siłowni!

Jednak siłownia to nie wszystko. Ogromną rolę w kształtowaniu jej sylwetki odgrywa taniec. Roxie udowodniła, że parkiet to jej żywioł, wygrywając program „Dance Dance Dance” i zachwycając w „Tańcu z Gwiazdami”. Wieloletnie treningi taneczne i przygotowania do występów wymagają nie tylko ogromnej dyscypliny, ale także wzmacniają całe ciało, poprawiając gibkość i wytrzymałość. To właśnie taniec sprawia, że jej sylwetka jest nie tylko wysportowana, ale również pełna gracji.

Artystka nie ogranicza się do jednego rodzaju sportu. Całkiem niedawno odkryła w sobie pasję do biegania, biorąc udział w biegu na 5 km. W przeszłości trenowała również judo, co, jak sama przyznaje, nauczyło ją pokory i pozwoliło radzić sobie z emocjami. Jej sportowy duch sprawia, że chętnie próbuje nowych aktywności, takich jak tenis czy jazda na nartach, które urozmaicają jej plan treningowy. Ta wszechstronność jest kluczem do utrzymania motywacji i ciągłego doskonalenia formy. Regularna aktywność jest dla niej ważna również ze względów zdrowotnych, ponieważ pomaga jej w dbaniu o siebie w związku z cukrzycą.

Figura Roksany Węgiel to najlepszy dowód na to, że spektakularne efekty wymagają poświęcenia i systematyczności. Każdy trening to inwestycja nie tylko w wygląd, ale także w zdrowie i sceniczną kondycję, która pozwala jej dawać z siebie wszystko podczas energetycznych koncertów! Więcej zdjęć Roxie Węgiel znajdziesz w naszej galerii.