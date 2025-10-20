Roxie Węgiel grała w kosza w przykrótkich szortach. I to w słynnej arenie! Wszystko się nagrało

Roxie Węgiel jest obecnie jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Właściwie cały czas jest w coś zaangażowana, a miniony weekend nie był wyjątkiem. W sobotę, 18 października, słynne Elektryczne Gitary zagrały koncert w łódzkiej Atlas Arenie. 20-latka była specjalnym gościem tego wydarzenia, podobnie jak m.in. Michał Wiśniewski. Roxie miała okazję zaśpiewać na scenie jeden z największych przebojów legendarnego zespołu w specjalnie przygotowanej aranżacji. Do tego wystąpiła ze swoim tegorocznym hitem "Błękit". Ale koncert to nie wszystko, bo emocje towarzyszyły młodej wokalistce przez cały weekend.

Roxie Węgiel z gołym brzuchem, Marina w czarnej mini. Gwiazdy na premierze filmu o Szczęsnym

Roksana Węgiel w słynnej Atlas Arenie. Koncert, kosz i przykrótkie szorty

Na scenie Roksana nie kryła się z emocjami i była wyraźnie poruszona wyjątkowym koncertem. Ale te szczególne chwile targały nią także dzień później, o czym świadczy jej wpis w mediach społecznościowych.

"Mój weekend z Elektrycznymi Gitarami! Miałam zaszczyt wystąpić z legendami polskiej sceny, bardzo dziękuję za zaproszenie! Świetnie się bawiłam podczas koncertu w Atlas Arenie" - napisała Roxie i opublikowała specjalny filmik.

Widać na nim, jak przygotowywała się do koncertu. W trakcie prób skorzystała między innymi ze sportowej infrastruktury hali, w której regularnie odbywają się przecież najważniejsze sportowe wydarzenia w Polsce. Wraz z mężem Kevinem Mglejem chętnie porzucała piłką do kosza, a wszystko w chyba nieco przykrótkich szortach... Zresztą sami zobaczcie.

Roxie Węgiel znów na korcie! Skąpy strój zamieniła na sukienkę. Wygląda już jak rywalka Świątek

Sport nie jest niczym obcym dla 20-letniej wokalistki. W końcu regularnie ćwiczy na siłowni, a w przeszłości pokazywała także treningi sportów walki czy tenisa. Teraz zaprezentowała się w koszykarskim wydaniu. Jak oceniacie jej umiejętności z piłką do kosza?