Roxie Węgiel jak Iga Świątek! Oberwała po treningu tenisa? Prosi o wyrozumiałość

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-08-18 14:36

Sukcesy Igi Świątek sprawiają, że Polacy coraz mocniej interesują się tenisem. Wiele osób próbuje swoich sił na korcie, a do tego grona właśnie dołączyła Roxie Węgiel! 20-letnia wokalistka i gwiazda pochwaliła się w mediach społecznościowych pierwszym tenisowym treningiem i... oberwała od internautów?! - Nie osądzajcie mnie - zwróciła się do nich o wyrozumiałość.

Roxie Węgiel ma wiele talentów i postanowiła pokazać to kolejny raz. Przede wszystkim jest wokalistką, zwyciężczynią Eurowizji Junior 2018, ale nie jest już tamtą 13-latką. W styczniu skończy 21 lat i stała się gwiazdą przez wielkie "G". Tylko na Instagramie obserwuje ją ponad 1,5 mln obserwujących, co stawia ją w czołówce polskich influencerów. Na swoim profilu Roksana chętnie pokazuje chwile z życia prywatnego, które wiedzie z mężem Kevinem Mglejem. I właśnie z nim wybrała się w niedzielę (17 sierpnia) na pierwszy trening tenisa w życiu!

Roxie Węgiel pokochała tenisa
Roxie Węgiel oberwała po treningu tenisa? Idzie w ślady Igi Świątek

Odbijanie piłki na korcie sprawiło jej wielką frajdę. Roxie szybko chciała podzielić się swoim szczęściem z fanami i udostępniła na Instastories krótki filmik, na którym uczyła się podstawowych odbić forhendem, wyrażając zachwyt z pierwszych chwil na korcie w życiu. Po krótkim czasie usunęła jednak to nagranie i pokazała po prostu zdjęcie z zajęć, a także inny filmik, na którym odbijała już wyraźnie lepiej bekhendem. Czy na jej ruch mógł wpłynąć hejt ze strony internautów? Mogłoby to sugerować specjalne nagranie, w którym zwróciła się do swoich odbiorców.

- Byłam dzisiaj pierwszy raz w życiu na treningu tenisa. I mega mi się podobało! Szło mi całkiem dobrze, jak na pierwszy raz. Tak, że jeśli zastanawiacie się, czy iść na tenisa, to polecam! A już niedługo widzimy się na koncertach - wyraziła swoje emocje 20-latka.

"Nie osądzajcie mnie, to mój pierwszy trening" - dodała mniejszą czcionką w opisie, pytając też fanów o ich wakacje. Temat tenisa zamknęła wspólnym zdjęciem z mężem, który towarzyszył jej na korcie w upalną niedzielę. Można śmiało założyć, że były to pierwsze z wielu zajęć Roxie na korcie. A przecież sport nie jest jej obcy!

Roksana Węgiel-Mglej, Kevin Mglej
Roxie pokochała siłownię, liznęła też sportów walki

Kariera na scenie wymaga od Roksany świetnej formy i kondycji. W tym pomagają jej regularne treningi na siłowni, które pokochała już kilka lat temu. O ćwiczeniach nie zapomina nawet na wakacjach, co udowodniła podczas ostatniego rodzinnego wypadu do Chorwacji. W przerwie od opalania i zwiedzania razem z mamą wylewała z siebie poty na kurortowej siłowni!

Po powrocie z Chorwacji szybko sprawdziła się na korcie, a jeszcze nie tak dawno spekulowano o... ewentualnej walce Roxie Węgiel w FAME MMA. Wystarczyło, że kilka razy pokazała w mediach społecznościowych treningi sportów walki - z niezawodnym mężem u boku. Z pewnością byłby to freak-fightowy hit, ale gwiazda polskiej estrady dość jasno zaprzeczyła takiej możliwości w rozmowie z radiem Eska po 18. urodzinach.

Media podłapują wszystko. Ostatnio dodałam zdjęcie z treningu boksu i już było, że przygotowuję się na FAME. To totalnie nie jest mój vibe. Lubię sporty walki, ale nie w takiej formie - tłumaczyła wtedy. Wiele miesięcy później nic się nie zmieniło, a najnowsza pasja Roksany raczej przybliża ją do wizyty na Wimbledonie niż w klatce. Zwłaszcza że już niedługo rozpocznie studia i zamieszka w Wielkiej Brytanii!

