Roxie Węgiel znów na korcie! Skąpy strój zamieniła na sukienkę. Wygląda już jak rywalka Świątek

Trzeba przyznać, że Roxie Węgiel nie unika fizycznej aktywności. Siłownia stała się dla niej nieodłącznym elementem życia, ale regularne treningi najwyraźniej jej nie wystarczają. Po powrocie z rodzinnych wakacji w Chorwacji - gdzie również nie zapomniała o ćwiczeniach na siłowni - postanowiła pierwszy raz w życiu zagrać w tenisa. Wraz z mężem Kevinem Mglejem wybrała się na trening, który sprawił jej mnóstwo frajdy.

Roxie Węgiel jak Iga Świątek! Oberwała po treningu tenisa? Prosi o wyrozumiałoś

Roxie Węgiel pokochała tenisa! Błyszczy już w profesjonalnej sukience

- Byłam dzisiaj pierwszy raz w życiu na treningu tenisa. I mega mi się podobało! Szło mi całkiem dobrze, jak na pierwszy raz. Tak, że jeśli zastanawiacie się, czy iść na tenisa, to polecam! A już niedługo widzimy się na koncertach - mówiła fanom po niedzielnym treningu.

W jej aktywności dało się wyczuć sporą ekscytację i kwestią czasu była kolejna wizyta na korcie. Mało kto spodziewał się jednak, że już następnego dnia Roxie ponownie zagra w tenisa.

W poniedziałek późnym wieczorem 20-latka opublikowała na Instastories nowe zdjęcie z kortu, jeszcze w świetle dnia. "Dzień 2" - napisała krótko, prezentując tym razem naprawdę profesjonalny strój.

Roksana Węgiel wyprowadza się na studia... sama! Mąż artystki zostanie w Polsce

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Roksana Węgiel niczym rywalka Igi Świątek

"Nie osądzajcie mnie, to mój pierwszy trening" - zwróciła się do fanów wokalistka po pierwszym treningu, na którym odbijała piłkę w sportowym staniku i spodenkach. Na drugi trening założyła już zieloną sukienkę tenisową i z rakietą prezentowała się niczym profesjonalistka! Wygląda na to, że Roxie naprawdę złapała bakcyla i tenis stał się jej nową pasją, których ma sporo.

Tą największą jest oczywiście śpiewanie, z którego nie rezygnuje. Tylko w najbliższych dniach w końcówce sierpnia zwyciężczyni Eurowizji Junior 2018 ma wystąpić w Czerwińsku nad Wisłą, Łodzi, Rzeszowie, Białymstoku i Kielcach.

i Autor: Roxie Węgiel/ Instagram Roxie Węgiel pokochała tenisa