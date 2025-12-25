Siostra Piotra Żyły miała przed sobą wielką karierę. Dramat przekreślił jej marzenia

Siostra Piotra Żyły również miała zacięcie do sportu. Jej karierę przerwały ciężkie kontuzje

Piotr Żyła od dłuższego czasu nie potrafi wrócić do formy, która jeszcze kilka lat temu pozwalała mu dokonywać wielkich rzeczy. Warto zauważyć, że Piotr Żyła może pochwalić się wyczynem, który wśród polskich skoczków udał się wcześniej tylko jednemu zawodnikowi – Adamowi Małyszowi! „Wiewiór” został bowiem w 2021 roku mistrzem świata na skoczni normalnej, a w 2023 obronił ten tytuł! Nawet Kamil Stoch nie może pochwalić się dwoma indywidualnymi złotymi medalami tej imprezy, a co dopiero obroną tytułu. Okazuje się, że predyspozycje do wielkich rzeczy miała także starsza siostra Piotra Żyły. Część kibiców może nie wiedzieć, jaki dramat w przeszłości spotkał Dorotę Żyłę, przez który musiała ona przerwać karierę sportową.

Piotr Żyła na zgrupowaniu przed Igrzyskami Europejskimi: Czas wolny? Chodzimy w miasto!

Dorota Żyła startowała jednak nie w skokach narciarskich, a snowboardzie. Początkowo radziła sobie bardzo dobrze – startowała w mistrzostwach Polski, reprezentowała nasz kraj również na arenie międzynarodowej. Niestety, jej karierę przerwały kontuzje, a dokładniej złamania. – Pierwszy wypadek był winą trenera, który nie zauważył, że urwała jej się klamra w butach. Dorota upadła, łamiąc kość strzałkową i piszczelową. Drugi raz połamała się w eliminacjach swojej konkurencji. Walnęła w śnieg, spojrzała tylko na nogę i krzyczała: nie dotykajcie mnie! Wiem, co mi jest – opowiadała Ewa, mama Doroty i Piotra Żyłów, w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Siostra Piotra Żyły postanowiła porzucić sport, ale trudno powiedzieć, by bardzo na tym ucierpiała. Odnalazła się na drodze naukowej – studiowała biotechnologię oraz diagnostykę molekularną. Następnie pracowała w zawodzie m.in. jako specjalistka biologii molekularnej w Instytucje Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

