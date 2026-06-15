Miszczak nie gryzie się w język, mówiąc o gwiazdach. Woźniak-Starak komentuje. "Edwardowi wolno wszystko"

Edward Miszczak to postać o ogromnym znaczeniu dla rodzimego rynku telewizyjnego. Wielu najpopularniejszych prezenterów i celebrytów, którzy są dziś cenionymi markami na rynku rozrywkowym, zawdzięcza mu swoje spektakularne sukcesy. Aktualny dyrektor programowy telewizji Polsat zawsze miał nosa do talentów i potrafił dostrzec coś wyjątkowego u osób, na które inni nie zwrócili uwagi. Swoje medialne narodziny na nowo, w dużej mierze dzięki jego trafnym decyzjom i doskonałej intuicji, przeżyli m.in. Magda Gessler, Iwona Pavlović, Małgorzata Rozenek-Majdan, Szymon Majewski oraz Hubert Urbański.

Edward Miszczak bezlitosny w ocenach gwiazd

Wpływowy dyrektor programowy dał się poznać również jako surowy recenzent artystów ze swoich stacji, często wygłaszając nieprzebierające w słowach opinie. Ostatnio głośnym echem odbiły się jego starcia słowne z Szymonem Majewskim, który otwarcie zanegował jego wypowiedzi w jednym z wywiadów. Głośno było także o konflikcie z Dodą, której zarzucił nieszczerość, a wcześniej brak elementarnej lojalności. Ostrych słów z jego strony doświadczył również Filip Chajzer, którego zachowania podsumował wyjątkowo bezlitośnie. O to, jak na te kontrowersyjne komentarze patrzy dawna gwiazda TVN, a obecna twarz TVP – Agnieszka Woźniak-Starak, postanowiono zapytać ją osobiście.

Agnieszka Woźniak-Starak broni Edwarda Miszczaka

W kuluarach opolskiego festiwalu piosenki, na który wróciła po dłuższej przerwie, Agnieszka Woźniak-Starak podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat działań Edwarda Miszczaka. Dziennikarz ESKA.pl zapytał ją wprost, czy tak wpływowemu dyrektorowi wypada publicznie rzucać niepochlebne uwagi pod adresem osób, którym sam pomógł osiągnąć status gwiazdy. Prezenterka odpowiedziała zdecydowanie, stwierdzając, że w przypadku Miszczaka takie zasady nie obowiązują, bo jemu po prostu wolno więcej.

Edwardowi wszystko wypada. On jest historią polskiej telewizji. To jest człowiek, który ją budował. Edward może wszystko jak dla mnie. On ma takie historie, takie doświadczenie i taki koloryt, bo też był zawsze kolorową postacią. Na to też, myślę, czekają odbiorcy, żeby czegoś się o tych gwiazdach dowiedzieć - powiedziała w rozmowie z serwisem ESKA.pl.

Zwracając uwagę na swoje wieloletnie doświadczenie w show-biznesie, gwiazda telewizji przyznała, że doskonale orientuje się w realiach i zasadach panujących w tym środowisku. Biorąc to pod uwagę, podkreśliła, że słowa dyrektora absolutnie jej nie rażą i nie czuje się przez nie dotknięta.

Agnieszka Woźniak Starak Festiwal Opole 2026