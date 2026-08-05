Popularny polski kryminał wraca z nowymi odcinkami. Gwiazdorska obsada

Serial "Śleboda" doczekał się 2. sezonu. Co wydarzy się w "Pionku"?

Druga odsłona "Ślebody" bazuje na kolejnej powieści z serii autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej i Michała Kuźmińskiego. W "Pionku" będziemy śledzić dalsze perypetie antropolożki Anki Serafin (w tej roli Maria Dębska) oraz dziennikarza Bastiana Strzygonia (Maciej Musiał). Akcja przenosi się na Śląsk, gdzie dochodzi do brutalnego morderstwa studentki architektury. Modus operandi sprawcy przypomina metody działania Normana Pionka (Łukasz Simlat), odsiadującego wyrok seryjnego mordercy znanego jako "Wampir z Szombierek". Mimo że dowody wskazują na naśladowcę, kolejne ślady nie pozwalają policji na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków.

W dochodzenie, na czele którego stoi komisarz Kocur (Weronika Książkiewicz), nieoczekiwanie włącza się Bastian Strzygoń. Dziennikarz, szukając sensacyjnego tematu, angażuje w sprawę również Ankę Serafin. W miarę jak bohaterowie zagłębiają się w śledztwo, mnożą się pytania, a różnica między prawdą a fałszem staje się coraz bardziej niewyraźna. Aby zdemaskować sprawcę zbrodni, będą musieli skonfrontować się z przerażającymi sekretami, skrywanymi od wielu lat.

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Obsada serialu "Pionek"

W głównych rolach ponownie wystąpią Maria Dębska i Maciej Musiał. Na drugim planie zobaczymy plejadę znakomitych aktorów. W obsadzie znaleźli się m.in. Piotr Adamczyk, Anna Cieślak, Paulina Gałązka, Mirosław Haniszewski, Nel Kaczmarek, Andrzej Konopka, Weronika Książkiewicz, Karol Pocheć, Piotr Rogucki, Mateusz Rozwadowski, Łukasz Simlat, Ilona Wrońska, Zbigniew Zamachowski i Agnieszka Żulewska.

Kiedy premiera serialu "Pionek" na SkyShowtime?

Reżyserią 2. sezonu ponownie zajęli się Michał Gazda i Bartosz Blaschke. Za zdjęcia odpowiada Maciej Lisiecki, natomiast scenariusz napisały Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia. Nowy sezon zatytułowany "Pionek" składa się z 6 odcinków. Premiera zaplanowana jest na 10 września, kiedy to widzowie będą mogli obejrzeć dwa pierwsze epizody. (informacja prasowa)

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Byliśmy na planie “Ślebody”. Wywiad z obsadą i twórcami