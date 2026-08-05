Kiedy odbędzie się pogrzeb Igi Cembrzyńskiej? Znamy planowaną datę

Iga Cembrzyńska nie żyje

Iga Cembrzyńska odeszła 30 lipca tego roku, zaledwie 4 tygodnie po swoich 87. urodzinach. Informacja o jej śmierci błyskawicznie obiegła media, a fani w sieci wspominali nie tylko jej niezwykły talent, ale także charakterystyczny głos, uśmiech i ekranową charyzmę. O odejściu artystki jako jeden z pierwszych poinformował ks. Andrzej Luter (wpis znajdziecie w GALERII). W poruszających słowach napisał, że Cembrzyńska "odeszła do swojego Andrzeja", nawiązując do jej ukochanego męża, reżysera Andrzeja Kondratiuka, z którym tworzyła wyjątkowy duet zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. To właśnie ich wspólne filmy na trwałe zapisały się w historii polskiej kinematografii.

Odeszła. Do swojego Andrzeja i do jego brata Janusza. Dziś zmarła IGA CEMBRZYŃSKA, wspaniała aktorka, piosenkarka. Osobowość. Żegnaj kochana Igo! Żal ogromny. Przypomnę najsłynniejszą czołówkę w dziejach polskiego kina, żeby uśmiechnąć się przez łzy - pisał Luter, publikując czołówkę z "Hydrozagadki".

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Kariera Igi Cembrzyńskiej trwała ponad cztery dekady. Publiczność pokochała ją za role w takich produkcjach jak "Rękopis znaleziony w Saragossie", "Hydrozagadka", "Stawka większa niż życie" czy "Gwiezdny pył". Była artystką wszechstronną - z powodzeniem występowała na scenie, śpiewała, pisała scenariusze i produkowała filmy. W latach 90. założyła firmę Iga Film, dzięki której wspierała kolejne projekty swojego męża.

Od lat się nie pokazywała publicznie

Ostatnie lata nie były dla niej łatwe. Po śmierci Andrzeja Kondratiuka w 2016 r. zmagała się z problemami zdrowotnymi i coraz rzadziej pojawiała się publicznie. Mimo to dla wielu widzów pozostała jedną z ikon polskiego kina, aktorką, która potrafiła tworzyć niezwykłe bohaterki.

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Co z pogrzebem Cembrzyńskiem?

Coraz więcej wiadomo o uroczystościach pogrzebowych Igi Cembrzyńskiej. Ceremonia pożegnania gwiazdy, która ostatnie lata życia spędzuła nad polskim morzem, ma odbyć się 17 sierpnia na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Wiele wskazuje na to, że artystka spocznie w rodzinnym grobie obok swojego męża Andrzeja Kondratiuka i jego brata Janusza.

Pogrzeb może odbyć się z opóźnieniem z uwagi na czas wakacyjny. Wielu przyjaciół aktorki na początku sierpnia jest poza Warszawą - zdradziła osoba z otoczenia Cembrzyńskiej serwisowi 02.

Anna Maria Buczek, wiceprezeska Związku Artystów Scen Polskich, w rozmowie z o2 dodała:

Na tę chwilę wiem, że planowany jest na 17 sierpnia, ale nie jest to jeszcze potwierdzone. Wiem, że z Zarządu Głównego ZASP w kontakcie z rodziną jest Filip Frątczak, członek ZASP - poinformowała nas Anna Maria Buczek, wiceprezeska Związku Artystów Scen Polskich.

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