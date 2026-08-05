Co z nazwiskiem żony Rafała Brzozowskiego? Zmieniła czy została przy panieńskim? Już wszystko jasne

Rafał Brzozowski już po ślubie

To był jeden z najgłośniejszych ślubów polskiego show-biznesu! Rafał Brzozowski 1 sierpnia ożenił się z ukochaną Heleną i zakończył tym samym spekulacje dotyczące swojego życia prywatnego. Artysta przez lata skutecznie chronił związek przed mediami, dlatego ceremonia wzbudziła ogromne zainteresowanie.

Uroczystość odbyła się w kościele pod Warszawą i od początku była dopracowana w najdrobniejszych szczegółach. Nad bezpieczeństwem czuwała ochrona, a do świątyni mogły wejść wyłącznie osoby posiadające zaproszenia. Wśród gości nie zabrakło znanych twarzy. Na miejscu pojawili się m.in. Tomasz Kammel, Małgorzata Tomaszewska (w pięknej czerwonej sukni), Marta Manowska, Marcin i Rafał Mroczkowie (bracia dali niezły popis!), Tomasz Iwan czy Krzysztof Gojdź. Nie wszyscy zaproszeni dotarli jednak na ceremonię - część gości zrezygnowała z udziału z powodu wcześniejszych zobowiązań, dla państwa Kurskich przeszkodą była data ceremonii związana z celebrowaniem rocznicy Powstania Warszawskiego.

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Panna młoda jak z bajki

Największe emocje wywołała oczywiście panna młoda. Helena zachwyciła elegancką suknią z długim welonem w delikatnym, pastelowym odcieniu, nieco odbiegającym od klasycznej bieli. Rafał postawił natomiast na ponadczasową elegancję w biało-czarnym garniturze. Po zakończeniu ceremonii nowożeńcy zostali przywitani przed kościołem deszczem płatków róż.

Równie imponujące było wesele. Na przyjęciu bawiły się setki gości (około 400 osób!), a organizatorzy zadbali o efektowną oprawę i liczne atrakcje. Szczególne znaczenie miała także chwila zadumy - z uwagi na przypadającą 1 sierpnia rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uczestnicy uczcili pamięć powstańców minutą ciszy.

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Co z nazwiskiem małżonki Brzozowskiego?

Kilka dni po uroczystości kościelnej i weselu wiadomo, co jak teraz nazywa się Helena. Para młoda po ślubie może podjąć kilka decyzji dotyczących nazwiska. Najpopularniejsze to przyjęcie nazwiska pana młodego przez żonę lub połączenie przez nią obu nazwisk, podczas gdy miano małżonka pozostaje niezmienione. Para może też razem zdecydować o zmianie nazwiska na podwójne, poza tym to mąż może przyjąć nazwisko żony, ewentualnie każde pozostaje przy swoim nazwisku sprzed zawarcia związku małżeńskiego. W przypadku piosenkarza i jego ukochanej sprawa była prosta.

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Jak sprawdziliśmy w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Helena, która prowadziła swoją firmę pod nazwiskiem Adwent, teraz robi to jako Helena Brzozowska. Zmiana danych nastąpiła 4 sierpnia. Panna młoda nazywa się tak jak jej znany mąż. Co myślicie o tej decyzji?

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Zobacz więcej zdjęć. Tak wygląda ukochana Helena Rafała Brzozowskiego! Na weselu pokazała się w drugiej sukni ślubnej

Rafał Brzozowski wziął ślub. Tak wyglądało wesele

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