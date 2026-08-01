Rafał Brzozowski bierze ślub! Będzie minuta ciszy na weselu, tuż przed pierwszym tańcem. Dlaczego?

Rafał Brzozowski bierze ślub. Narzeczeni podjęli zaskakującą decyzję

To ma być jedno z najgłośniejszych wydarzeń tego lata! Rafał Brzozowski już 1 sierpnia stanie na ślubnym kobiercu. Wokalista od lat bardzo pilnie strzeże swojej prywatności, dlatego wieści o przygotowaniach do ceremonii błyskawicznie obiegły media i rozgrzały fanów do czerwoności. Wszyscy zadają sobie jedno pytanie: kim jest kobieta, która skradła serce jednego z najpopularniejszych polskich wokalistów?

Choć Brzozowski nie zdradza szczegółów swojego życia uczuciowego, media ustaliły, że jego narzeczona ma na imię Helena. Mówi się, że również jest związana z muzyką. Według nieoficjalnych informacji para zna się od lat, a połączyła ich wspólna pasja do śpiewania. Wybranka piosenkarza unika blasku fleszy i nie zabiega o medialny rozgłos, dlatego zakochani nie pokazują się razem publicznie.

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Ślub kościelny i wesele na 400 osób. A przed pierwszym tańcem minuta ciszy

Doniesienia wskazują, że ceremonia ma odbyć się w jednym z warszawskich kościołów, a po niej zaplanowano tradycyjne, wystawne wesele. Na liście gości mają znaleźć się znane postacie ze świata muzyki, telewizji i show-biznesu - w sumie nawet 400 osób. W mediach pojawiły się nazwiska Edyty Górniak, a także Joanny i Jacka Kurskich, choć część zaproszonych poinformowała już, że nie będzie mogła pojawić się na uroczystości z powodu wcześniejszych zobowiązań lub przypadającej tego dnia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

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Jak udało się dowiedzieć "Super Expressowi", własnie ze względu na tę okoliczność narzeczeni zdecydowali, że podczas ich wesela pojawi się niezwykły moment - minuta ciszy, podczas której goście uczczą pamięć powstańców, czy to cichą reflekcją, czy modlitwą. To piękny gest i wspaniały wyraz pamięci o wydarzeniu tak ważnym dla polskiej historii.

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Tak kiedyś wyglądał Rafał Brzozowski. Urok pozostał, a Polki wciąż do niego wzdychają!

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