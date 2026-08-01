Kilkadziesiąt osób rannych po trzęsieniu ziemi we Włoszech! Mieszkańcy uciekali w panice

Najsilniejszy wstrząs w historii pomiarów. Są ranni i duże zniszczenia

Epicentrum trzęsienia znajdowało się na Polach Flegrejskich – rozległej kalderze superwulkanu o średnicy około 13 kilometrów. Pod tym obszarem znajduje się ogromny zbiornik płynnej magmy. Najbardziej ucierpiało ponad 80-tysięczne Pozzuoli, położone w centralnej części kaldery, gdzie odnotowano największe zniszczenia.

Do mediów trafiły pierwsze zdjęcia skutków kataklizmu. Na jednej z fotografii widać samochód zmiażdżony przez ogromny fragment skały, który oderwał się podczas wstrząsu. Minister ds. Obrony Cywilnej Nello Musumeci poinformował, że uszkodzenia objęły nie tylko budynki mieszkalne, ale również kościoły.

Władze przygotowały w Pozzuoli blisko 200 miejsc noclegowych dla mieszkańców, którzy z powodu zniszczeń nie mogą wrócić do swoich domów. Podobne punkty uruchomiono także w okolicznych miejscowościach. Według służb był to najsilniejszy wstrząs, jaki kiedykolwiek odnotowano w tym rejonie. Trzęsienie wywołało panikę zarówno w Neapolu, jak i w wielu innych miejscowościach regionu Kampania.

Eksperci ostrzegają przed kolejnymi wstrząsami

Aktywność sejsmiczna na Polach Flegrejskich od kilku lat systematycznie rośnie, budząc coraz większy niepokój mieszkańców. W związku z tym trwają prace nad planami ewentualnej masowej ewakuacji na wypadek dalszego pogorszenia sytuacji. Szacuje się, że na obszarze wielkiej kaldery mieszka około 360 tysięcy osób, dlatego każdy silniejszy wstrząs budzi poważne obawy o bezpieczeństwo ludności.

Po piątkowym (31 lipca) trzęsieniu rozpoczęto szczegółowe kontrole stanu budynków w całym regionie. Inspekcje obejmą również wybrzeże. Lokalne media informują, że z powodu wykrytych uszkodzeń nie można wykluczyć czasowego zamknięcia części plaż i portów.

W wyniku zdarzenia wstrzymano także ruch pociągów w rejonie Neapolu. Eksperci ostrzegają, że należy spodziewać się kolejnych wstrząsów.

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