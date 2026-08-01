Dlaczego w Krakowie wyją syreny? Usłyszy je całe miasto [1.08.2026]

Syreny w Krakowie wyją. To upamiętnienie bohaterów

1 sierpnia o godz. 17:00, czyli w godzinę „W”, w Krakowie zostaną włączone syreny alarmowe. Dźwięk będzie symbolizował moment rozpoczęcia Powstania Warszawskiego, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku przeciwko niemieckiemu okupantowi.

Włączenie syren jest formą upamiętnienia uczestników zrywu oraz mieszkańców stolicy, którzy przez 63 dni walczyli o wolność. W wielu miastach Polski mieszkańcy zatrzymują się wtedy na chwilę, aby oddać hołd poległym.

Powstanie Warszawskie. 1.08.1944

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00. Była to największa akcja zbrojna polskiego podziemia podczas II wojny światowej. Walkę rozpoczęli żołnierze Armii Krajowej, którzy próbowali wyzwolić stolicę przed wkroczeniem Armii Czerwonej.

Początkowo powstańcy opanowali część miasta, jednak brak wystarczającego wsparcia i przewaga wojsk niemieckich doprowadziły do klęski zrywu. Walki trwały do 2 października 1944 roku. W ich wyniku zginęło tysiące powstańców oraz cywilnych mieszkańców Warszawy, a miasto zostało w dużej mierze zniszczone.

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Ile razy wyje syrena w razie wojny?

W związku z tym, że w ostatnim czasie w całym kraju przeprowadzane były próby syren alarmowych, a 1 sierpnia ponownie będzie można usłyszeć ich dźwięk w ramach obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego, warto wiedzieć, kiedy sygnał jest jedynie elementem ćwiczeń lub upamiętnienia, a kiedy rzeczywiście oznacza zagrożenie. W przypadku realnego niebezpieczeństwa sposób działania syren jest określony i różni się od sygnałów używanych podczas uroczystości.

W razie zagrożenia syrena alarmowa ogłasza modulowany dźwięk trwający trzy minuty – dźwięk narasta i opada. Taki sygnał oznacza ogłoszenie alarmu i informuje mieszkańców o konieczności zwrócenia uwagi na komunikaty służb oraz przygotowania się do podjęcia odpowiednich działań.

Z kolei ciągły, trzyminutowy dźwięk syreny oznacza odwołanie alarmu. Natomiast sygnał wykorzystywany 1 sierpnia o godz. 17:00 ma charakter symboliczny – najczęściej jest to minutowy sygnał ciągły.