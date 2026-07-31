Miss Supranational 2026 ma nową królową. Tak zakończył się wielki finał

Nowa triumfatorka Miss Supranational 2026 w Nowym Sączu
Kolejna odsłona konkursu Miss Supranational dobiegła końca. W miniony piątek sympatycy wyborów z najróżniejszych zakątków globu śledzili wydarzenia w Nowym Sączu, gdzie 67 kandydatek ubiegało się o to prestiżowe wyróżnienie. Kolejne werdykty sędziów wzbudzały żywe reakcje, potęgując rosnące z każdą chwilą emocje.
Po serii pokazów i kilku fazach selekcji nadeszła upragniona chwila. Najwyższe laury i tytuł Miss Supranational 2026 zdobyła reprezentująca Filipiny Katrina Llegado.
Polka wśród 12 najpiękniejszych kandydatek
Rodzimi fani mieli powody do zadowolenia dzięki Oliwii Mikulskiej, Miss Polski 2025. Polka od samego początku znakomicie radziła sobie na scenie i gładko pokonywała następne szczeble rywalizacji. Jej starania zaowocowały najpierw wejściem do grona 24 kandydatek, a następnie awansem do elitarnego TOP 12.
Niestety, na etapie ogłaszania finałowej piątki napięcie opadło dla polskich kibiców, gdyż nazwisko naszej reprezentantki nie padło z ust prowadzących. Chociaż wiele osób mogło odczuwać z tego powodu niedosyt, to dotarcie do TOP 12 jest niezaprzeczalnie sporym sukcesem w tej edycji zmagań.
Skład finałowej piątki Miss Supranational 2026
W decydującej fazie rywalizacji o tytuł znalazły się następujące reprezentantki:
Ostateczny podział miejsc w tegorocznym konkursie:
- Miss Supranational 2026: Katrina Llegado (Filipiny)
- I Wicemiss: Eve Gilles (Francja)
- II Wicemiss: Lara Marina (Brazylia)
- III Wicemiss: Eno Gift Ndah (Nigeria)
- IV Wicemiss: Karolína Gorylova (Czechy)
To właśnie z tej grupy wyłoniono nową triumfatorkę całego wydarzenia.
Oprawa muzyczna i stroje narodowe w Nowym Sączu
Finałowy wieczór został wzbogacony występami wokalnymi takich artystek jak Blanka, Oktavvia i Alicja Szemplińska. Jak co roku, niezwykłym widowiskiem okazała się prezentacja w strojach narodowych. Uczestniczki mogły wtedy ukazać bogactwo historyczne i kulturowe państw, z których pochodzą.
Nadchodzące wydarzenia: Miss Polski i Mister Supranational 2026
To nie koniec wrażeń dla miłośników podobnych wydarzeń w naszym kraju. Już niedługo, bo 2 sierpnia, odbędzie się wielki finał konkursu Miss Polski 2026. Z kolei kolejny tydzień, 9 sierpnia, przyniesie rozstrzygnięcia w walce o tytuł Mister Supranational 2026.