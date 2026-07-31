Miss Supranational 2026 ma nową królową. Tak zakończył się wielki finał

Nowa triumfatorka Miss Supranational 2026 w Nowym Sączu

Kolejna odsłona konkursu Miss Supranational dobiegła końca. W miniony piątek sympatycy wyborów z najróżniejszych zakątków globu śledzili wydarzenia w Nowym Sączu, gdzie 67 kandydatek ubiegało się o to prestiżowe wyróżnienie. Kolejne werdykty sędziów wzbudzały żywe reakcje, potęgując rosnące z każdą chwilą emocje.

Po serii pokazów i kilku fazach selekcji nadeszła upragniona chwila. Najwyższe laury i tytuł Miss Supranational 2026 zdobyła reprezentująca Filipiny Katrina Llegado.

Rodzimi fani mieli powody do zadowolenia dzięki Oliwii Mikulskiej, Miss Polski 2025. Polka od samego początku znakomicie radziła sobie na scenie i gładko pokonywała następne szczeble rywalizacji. Jej starania zaowocowały najpierw wejściem do grona 24 kandydatek, a następnie awansem do elitarnego TOP 12.

Niestety, na etapie ogłaszania finałowej piątki napięcie opadło dla polskich kibiców, gdyż nazwisko naszej reprezentantki nie padło z ust prowadzących. Chociaż wiele osób mogło odczuwać z tego powodu niedosyt, to dotarcie do TOP 12 jest niezaprzeczalnie sporym sukcesem w tej edycji zmagań.

Skład finałowej piątki Miss Supranational 2026

W decydującej fazie rywalizacji o tytuł znalazły się następujące reprezentantki:

Ostateczny podział miejsc w tegorocznym konkursie:

Miss Supranational 2026: Katrina Llegado (Filipiny)

I Wicemiss: Eve Gilles (Francja)

II Wicemiss: Lara Marina (Brazylia)

III Wicemiss: Eno Gift Ndah (Nigeria)

IV Wicemiss: Karolína Gorylova (Czechy)

To właśnie z tej grupy wyłoniono nową triumfatorkę całego wydarzenia.

Oprawa muzyczna i stroje narodowe w Nowym Sączu

Finałowy wieczór został wzbogacony występami wokalnymi takich artystek jak Blanka, Oktavvia i Alicja Szemplińska. Jak co roku, niezwykłym widowiskiem okazała się prezentacja w strojach narodowych. Uczestniczki mogły wtedy ukazać bogactwo historyczne i kulturowe państw, z których pochodzą.

Nadchodzące wydarzenia: Miss Polski i Mister Supranational 2026

To nie koniec wrażeń dla miłośników podobnych wydarzeń w naszym kraju. Już niedługo, bo 2 sierpnia, odbędzie się wielki finał konkursu Miss Polski 2026. Z kolei kolejny tydzień, 9 sierpnia, przyniesie rozstrzygnięcia w walce o tytuł Mister Supranational 2026.