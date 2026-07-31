Alerty dla Polski, ostrzeżenia! Burze i upał będą w tych regionach

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-31 15:20

Przed nami weekend z bardzo dynamiczną pogodą. Sobota przyniesie upały sięgające 35 stopni, ale też gwałtowne burze z gradem, ulewami i silnym wiatrem. Najtrudniejsza sytuacja czeka mieszkańców południowej, centralnej i części wschodniej Polski. W niedzielę w większości kraju zrobi się wyraźnie chłodniej, choć na południowym wschodzie nadal będzie gorąco i mogą pojawić się burze.

Piorun uderza w ziemię obok drogi i pola podczas gwałtownej burzy. O alertach pogodowych przeczytasz na SE.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ciemna chmura burzowa i piorun uderzający w ziemię nad polem zboża obok asfaltowej drogi.

Gdzie będzie burza w ten weekend? Nawałnice i nawet 35 stopni. IMGW ostrzega

W ten weekend, w dniach 1-2 sierpnia, nie zabraknie skrajnych zjawisk pogodowych! Z jednej strony mieszkańców wielu regionów czekają upały przekraczające 30 stopni, z drugiej – gwałtowne burze z gradem, intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Według IMGW najtrudniejsza sytuacja wystąpi w sobotę, 1 sierpnia.Najwyższe temperatury prognozowane są na południu i południowym wschodzie kraju. W Rzeszowie termometry pokażą nawet 35 stopni, w Krakowie 34 stopnie, a w Warszawie, Lublinie i Katowicach około 33 stopni. W wielu miejscach Małopolski, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego temperatura przekroczy 32 stopnie.

Jednocześnie niemal w całej Polsce mogą wystąpić burze. Najgroźniejsze zapowiadane są w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju oraz miejscami w centrum. W Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Ziemi Lubuskiej i Kujawach burzom mogą towarzyszyć ulewy do 30 mm, a punktowo nawet do 50 mm. Możliwy jest także grad.

Podczas burz wiatr może osiągać bardzo dużą prędkość. Na zachodzie i południowym zachodzie porywy mogą dochodzić do 90 km/h. W centrum, na południu i wschodzie prognozowane są porywy do 80 km/h, a na północy do około 75 km/h.

Spokojniej nad morzem, w niedzielę lepsza pogoda i mniejszy skwar

Nieco spokojniejsza pogoda czeka mieszkańców Pomorza i zachodniej części wybrzeża. Tam będzie zdecydowanie chłodniej – od 20 do 25 stopni. Burze również są możliwe, ale temperatury będą znacznie niższe niż w centrum i na południu kraju.

W niedzielę sytuacja zacznie się zmieniać. Nad Polskę nasunie się wyż, który przyniesie uspokojenie pogody w większości regionów. Temperatura wyraźnie spadnie. Na Pomorzu będzie od 22 do 24 stopni, na Warmii i Mazurach około 22–23 stopni, a w centralnej Polsce przeważnie od 26 do 28 stopni.

Najcieplej pozostanie na południowym wschodzie. W Rzeszowie prognozowane są jeszcze 32 stopnie, a w Krakowie około 30 stopni. To właśnie tam mogą utrzymać się przelotne opady deszczu i burze. Podczas ich przechodzenia wiatr może osiągać do 70 km/h.

Synoptycy podkreślają, że sobota będzie zdecydowanie najbardziej burzowym, a zarazem upalnym dniem od dawna. Niedziela przyniesie już odczuwalne ochłodzenie w większości kraju, choć mieszkańcy południowo-wschodniej Polski nadal będą musieli liczyć się z upałem i możliwością wystąpienia burz. 

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