Widzowie znali go z TTV. Najpierw akcja poszukiwawcza, później tragiczny finał

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-07-31 12:53

Smutne wieści dotarły do fanów programu "Zakup w ciemno". Nie żyje Artur Skała, uczestnik drugiej edycji popularnego formatu emitowanego na antenie TTV. Informację o śmierci mężczyzny przekazali twórcy programu, którzy w mediach społecznościowych pożegnali go we wzruszających słowach. Widzowie, którzy poznali Artura dzięki telewizyjnej przygodzie, nie kryją żalu.

Płonący znicz na grobie. Obok czarno-białe zdjęcie Artura Skały. O jego śmierci przeczytasz na SE.
Autor: Paulina Matłosz/ Facebook

Widzowie znali go z TTV. Najpierw akcja poszukiwawcza, później tragiczny finał

Program "Zakup w ciemno" szybko zdobył sympatię widzów TTV. Format pokazuje rywalizację handlarzy, którzy podejmują ryzyko i licytują nieznaną zawartość palet z towarem. Uczestnicy nigdy nie wiedzą, co znajdą w środku - czasem trafiają na wartościowe przedmioty, a czasem ponoszą straty. To właśnie emocje, spontaniczne decyzje i osobowości bohaterów sprawiły, że produkcja zyskała grono wiernych fanów.

Jeszcze niedawno bliscy Artura Skały apelowali o pomoc w jego odnalezieniu. Mężczyzna był poszukiwany po tym, jak 27 lipca wyszedł rano z domu w Zaczerniu do pracy, jednak nigdy do niej nie dotarł. Przez pewien czas nie było z nim żadnego kontaktu, a jego telefon pozostawał wyłączony. W sieci pojawił się dramatyczny apel z prośbą o udostępnianie informacji i pomoc w ustaleniu miejsca pobytu 47-latka. Jak przekazano wówczas, Artur poruszał się charakterystycznym żółtym Volkswagenem Transporterem z czarnym bagażnikiem na dachu.  

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Odeszła gwiazda TTV. Miał tylko 47 lat

Jednym z uczestników drugiego sezonu był Artur Skała. Mężczyzna szybko zapadł w pamięć widzom dzięki swojej otwartości, poczuciu humoru i charakterystycznej osobowości. Teraz stacja przekazała przykrą informację o jego odejściu.

Twórcy programu opublikowali w mediach społecznościowych specjalny wpis, w którym pożegnali Artura. Podkreślili, że udział w programie pozwolił im poznać człowieka pełnego energii, pasji i dystansu do życia.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Artura Skały. Mieliśmy przywilej poznać Artura podczas realizacji programu "Zakup w ciemno". Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek odważny, autentyczny, pełen humoru i pasji, który zdecydował się podzielić z naszymi widzami fragmentem swojego życia i historii - napisali twórcy programu.

W dalszej części komunikatu produkcja skierowała słowa wsparcia do rodziny i bliskich zmarłego uczestnika.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim i wszystkim, którzy mieli szczęście go poznać -przekazano.

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy od osób, które oglądały Artura w programie. Fani wspominali jego charakter, pozytywne nastawienie i momenty, które dostarczył widzom podczas udziału w show.

Na ten moment nie podano informacji dotyczących przyczyny śmierci Artura Skały. Twórcy programu nie skupiali się na szczegółach, a jedynie oddali hołd uczestnikowi i podkreślili, jak ważną osobą był dla ekipy oraz widzów.

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