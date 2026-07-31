Roxie Węgiel sama pręży się na wakacyjnych fotkach. Mglej komentuje: "Jeden z najfajniejszych wyjazdów"

Miłość pod greckim słońcem! Roxie Węgiel i Kevin Mglej uciekli na Mykonos. Tak odpoczywają zakochani

Po miesiącach wypełnionych pracą przyszedł czas na odrobinę wolnego spędzonego w luksusie. Roksana Węgiel i jej mąż Kevin Mglej spakowali walizki i obrali kurs na jedną z najbardziej prestiżowych greckich wysp - Mykonos. Rajskie plaże, błękitne morze i romantyczne zachody słońca stały się scenerią ich letniego wypoczynku, a fani od razu oszaleli na punkcie zdjęć publikowanych przez zakochanych, ale... do żadnego nie pozowali razem. On robił fotki jej, a ona jemu.

Na instagramowych kadrach nie brakowało malowniczych widoków, basenów z panoramą Morza Egejskiego, klimatycznych uliczek. Były też eleganckie restauracje i wygodne leżanki. Roxie zachwycała wakacyjnymi stylizacjami, a Kevin pozował na tle hotelowej zabudowy. Internauci, jak zwykle w przypadku szalenie lubianej Roksany, nie kryli zachwytu i sypnęli komplementami:

"O ja cię, jakie piekne fotki, jestem zakochana", "Mam najśliczniejszą idolkę na świecie", "Jaka gorąca", "Ślicznie wyglądasz", "Jaka piękna, jejku, brak słów".

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Wcześniej byli w Rzymie

Mykonos od lat przyciąga największe światowe gwiazdy, nic więc dziwnego, że właśnie tam postanowili złapać oddech także Roksana i Kevin. Ich wakacje to jednak nie tylko plażowanie. Z relacji wynika, że para korzystała z uroków lokalnej kuchni, spacerowała po uliczkach wyspy i znalazła czas na romantyczne chwile z dala od scenicznych reflektorów. Roxie spytana o to, czy wypad był udany, odpisała: "Bardzo!". Kevin podsumował: "Jeden z najfajniejszych wyjazdów".

Choć małżonkowie pozostają aktywni w mediach społecznościowych, nie zdradzają wszystkich szczegółów wspólnego urlopu. Wiadomo jednak, że to nie pierwszy wakacyjny, zagraniczny wyjazd zakochanych. Zanim dotarli do Grecji, byli we Włoszech. Podczas tamtego wyjazdu nie stronili od czułości!

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Roxie Węgiel Sopot Hit Festiwal

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