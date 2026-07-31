Cichopek i Kurzajewski bez programu. Tego finału nikt nie przewidział

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-07-31 11:28

To może być jeden z największych zwrotów akcji w polskim show-biznesie ostatnich miesięcy. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pożegnowali się z Polsatem, a ich dalsza kariera telewizyjna nagle znalazła się w niepewnym punkcie. Choć para zapewniała, że przed nimi nowe zawodowe wyzwania, okazuje się, że na razie żadna z dużych stacji nie przygotowała dla nich miejsca w jesiennej ramówce. Czy popularni "Kurzopki" znikną z telewizji na dłużej?

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Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przez ostatnie lata byli jednym z najbardziej rozpoznawalnych duetów na ekranie. Po głośnym przejściu z Telewizji Polskiej do Polsatu para szybko zadomowiła się w nowym miejscu i została prowadzącymi poranny program "halo tu polsat". Widzowie przyzwyczaili się do ich wspólnych występów, jednak teraz wszystko wskazuje na to, że ich telewizyjna przygoda dobiegła końca. Niedawno prezenterzy przekazali w mediach społecznościowych wiadomość o zakończeniu współpracy ze stacją. W opublikowanym komunikacie podkreślili, że zamykają pewien etap i skupią się na kolejnych projektach.

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Zamykamy ten etap z poczuciem spełnienia i pełną gotowością na nowe wyzwania zawodowe. Najbliższe miesiące zamierzamy poświęcić na intensywny rozwój naszych marek osobistych oraz realizację autorskich projektów, którymi już wkrótce się z Wami podzielimy - napisali Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

Ich słowa sugerowały, że rozstanie z Polsatem było przemyślaną decyzją i początkiem nowych zawodowych planów. Jednak według informacji pojawiających się w mediach kulisy zakończenia współpracy miały wyglądać inaczej.

Jak wynika z doniesień, to stacja miała zdecydować o nieprzedłużeniu kontraktu z prowadzącymi. Para nie miała również otrzymać propozycji udziału w innych produkcjach Polsatu. Tym samym pożegnanie z programem oznaczało zakończenie ich obecności na antenie tej stacji.

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Dla wielu osób z branży decyzja mogła być zaskoczeniem, ponieważ Cichopek i Kurzajewski byli kojarzeni jako jeden z najpopularniejszych telewizyjnych duetów. Ich wspólne pojawienie się na ekranie zawsze wzbudzało duże zainteresowanie widzów.

Teraz przed parą pojawia się pytanie: co dalej? Jesienna ramówka największych stacji jest już praktycznie zamknięta, a większość nowych programów została zaplanowana z dużym wyprzedzeniem. Według medialnych doniesień portalu Pudelek zarówno TVN, jak i Telewizja Polska nie mają obecnie przygotowanego dla nich miejsca.

To oznacza, że przez najbliższy czas Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mogą skupić się przede wszystkim na własnych projektach, działalności internetowej oraz budowaniu swoich marek osobistych.

Ramówki są dopięte na ostatni guzik, a większość premierowych programów i show została już nagrana. W tym sezonie po prostu nie ma dla nich nigdzie miejsca - mówi informator Pudelka.

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Katarzyna Cichopek
Maciej Kurzajewski