Afera wokół wywiadu Chorosińskiej! Siostra zakonna nie wytrzymała: „Nikt z nas nie jest ponad błędami"

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-07-31 10:32

Dominika Chorosińska znowu jest na ustach całej polski. Aktorka i polityczka nie ukrywa, że przeszła ogromną przemianę duchową i teraz lubi chwalić się swoją głęboką wiarą. Po wywiadzie dla jednej z telewizji, wylał się na nią ogromny hejt. Postanowiła obronić ją znana dominikanka.

Kim jest Dominika Chorosińska? 

Dominika Chorosińska (z domu Figurska) to polska aktorka, prezenterka i polityk. Urodziła się w 1978 roku w Elblągu. Ogólnokrajową rozpoznawalność zdobyła dzięki roli Ewy w serialu "M jak miłość". W przeszłości próbowała swoich sił w konkursach piękności – w 1999 roku zdobyła tytuł Miss Mazowsza i walczyła o koronę Miss Polski. W kolejnych latach mocno zaangażowała się w politykę, zostając posłanką na Sejm oraz pełniąc krótko funkcję minister kultury. Prywatnie jest żoną aktora Michała Chorosińskiego, z którym ma sześcioro dzieci. Ich małżeństwo przeszło głośny kryzys, gdy aktorka odeszła do innego mężczyzny, z którym ma syna. Ostatecznie para wybaczyła sobie błędy, wróciła do siebie i odbudowała relację.

Dominika Chorosińska grała w "M jak miłość". Później była minister kultury. O jej życiu prywatnym plotkowała cała Polska!

Dominika Chorosińska i głośny wywiad dla TV TRWAM

Występ Dominiki Chorosińskiej i jej męża Michała na antenie TV Trwam w programie "Jak wygrać małżeństwo" wywołał w sieci ogromne poruszenie. Para postanowiła podzielić się z widzami swoimi receptami na budowanie trwałego związku oraz pokonywanie kryzysów.

- Jeżeli jest źle między małżonkami, to jak może być dobrze w dalszych relacjach? Dzieci to widzą, pewnie gdzieś tam cierpią, z tego powodu tracą poczucie bezpieczeństwa, więc tutaj jest pełna zgoda co do tego, że relacje małżonków są bardzo ważne. Ale kluczowe pytanie jest, jak to zrobić? - powiedział Michał Chorosiński.

Posłanka przekonywała na wizji, że fundamentem trwałej relacji jest duchowość. Jak zaznaczyła, aby trwać w małżeństwie, należy regularnie chodzić do Komunii Świętej, wcześniej przystępować do spowiedzi i dbać o własne sumienie. Dodała też, że niezwykle ważne jest poczucie humoru. W swojej wypowiedzi zaapelowała również do kobiet, radząc im, by nad łóżeczkiem dziecka powiesiły karteczkę z przypomnieniem, że to mąż jest najważniejszym mężczyzną w ich życiu. Podkreślała, że fundamentem rodziny jest miłość rodziców, która promieniuje na dzieci. 

Siostra dominikanka broni Dominiki Chorosińskiej. Internauci: ale nie o to chodzi

Internauci nie zostawili suchej nitki na Chorosińskiej. Wytykają jej obłudę i hipokryzję, gdyż powołuje się na głęboką wiarę, a złamała wiele z jej zasad. Do sprawy postanowiła odnieść się znana dominikanka - siostra Tymoteusza. 

- Dziś trafiłam na komentarze dotyczące wywiadu, którego Dominika Chorosińska udzieliła razem ze swoim mężem na temat małżeństwa. I przyznam szczerze... zaskoczyła mnie skala brutalności tych komentarzy [...]  Patrzę wyłącznie na człowieka [...]  Naprawdę nie wiem, jak zachowałabym się w sytuacjach, których nigdy nie przeżyłam. Życie potrafi być bardzo pokorne. Potrafi boleśnie pokazać, że każdy z nas jest słaby, że każdy może popełnić błąd i że nikt nie ma gwarancji, iż zawsze podejmie właściwe decyzje. Dlatego z coraz większą ostrożnością oceniam innych. Bo wiem, jak łatwo jest wydawać wyroki z bezpiecznej odległości, siedząc przed ekranem. Nie twierdzę, że błędy nie mają znaczenia. Mają. Ale wierzę też, że człowiek ma prawo się podnieść, zmienić swoje życie, naprawiać to, co zniszczył, i dzielić się tym, czego nauczył się na własnych upadkach. Może właśnie osoby, które przeszły przez kryzysy, mają czasem najwięcej do powiedzenia o przebaczeniu, odpowiedzialności i walce o relację. Ja sama wiem jedno – nie jestem nieomylna. I dlatego chciałabym, żebyśmy byli wobec siebie trochę bardziej miłosierni i trochę mniej skorzy do wydawania wyroków. Bo życie naprawdę uczy, że nikt z nas nie jest ponad błędami. A każdy z nas potrzebuje czasem nie potępienia, ale drugiej szansy - napisała dominikanka.

Internauci w komentarzach zaczęli tłumaczyć, że mają głównie problem do niespójności pani Chorosińskiej w zachowaniu i jej postępkach. Na większość siostra odpowiadała w ten sposób.

- Nie oceniam całokształtu bo go nie znam. Chodzi mi tutaj tylko o sens miłosierdzia i przebaczenia. Agresja mnie przeraża... - podsumowała. 

Dominika Chorosińska i Michał Chorosiński. O krytyce wywiadu na temat małżeństwa przeczytasz na SE.
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DOMINIKA CHOROSIŃSKA