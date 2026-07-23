Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski założyli hanboki. Tak paradowali na urlopie!

Cichopek i Kurzajewski zawsze razem. Czy to w pracy, czy na wakacjach

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski uwielbiają wspólnie podróżować - czy to latem, czy zimą. Tym razem zakochani obrali kierunek na Koreę Południową, a relacją z egzotycznego wyjazdu od razu pochwalili się w mediach społecznościowych. Największe emocje wśród fanów wzbudziły jednak nie malownicze krajobrazy Seulu udostępnione przez gwiazdę Polsatu na InstaStory, lecz wyjątkowe stylizacje. Para zamieniła współczesne ubrania na tradycyjne koreańskie hanboki i wyglądała tak, jakby przeniosła się w czasie.

Cichopek i Kurzajewski odwiedzili słynny pałac Gyeongbokgung - jedną z najważniejszych atrakcji stolicy Korei Południowej. To właśnie tam zdecydowali się założyć hanboki, czyli tradycyjne stroje noszone od wieków przez Koreańczyków. Aktorka postawiła na elegancki, jasny komplet, a jej partner dobrał klasyczny męski strój z wyjątkowym kapeluszem, który skradł show. W historycznej scenerii prezentowali się niczym bohaterowie kostiumowego filmu.

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Podróż w czasie do Korei i dynastii Joseon. Czy można na chwilę przenieść się kilkaset lat wstecz? W Korei - zdecydowanie tak! W sercu Seulu, przed majestatycznym pałacem Gyeongbokgung zamieniliśmy współczesne ubrania na tradycyjne hanboki i przez moment poczuliśmy się jak mieszkańcy epoki dynastii Joseon - napisała Katarzyna.

I dodała:

To było coś więcej niż przebranie. Każdy detal stroju, architektura pałacu i niezwykła atmosfera tego miejsca sprawiają, że historia dosłownie ożywa. Spacer po królewskich dziedzińcach w hanbokach pozwala spojrzeć na Koreę z zupełnie innej perspektywy, tej pełnej tradycji, elegancji i szacunku dla przeszłości. Mimo pochmurnego nieba to był jeden z tych momentów, które zostają w pamięci na długo. Bo podróże to nie tylko zwiedzanie. To możliwość choć na chwilę stać się częścią miejsca, które odwiedzamy. A Wy? Założylibyście tradycyjny strój i wybrali się w taką podróż w czasie?

Internauci komentują

Nagranie (które możecie zobaczyć TUTAJ) błyskawicznie przyciągnęło uwagę internautów. W komentarzach nie brakowało zachwytów nad uśmiechniętą parą i ich stylizacjami, choć nie wszystkim zabawa w przebieranki się spodobała. Niektórzy internauci wspomnieli o przywłaszczeniu kulturowym.

Zarąbiste - uznał Mikołaj Roznerski.

A Ewa Wachowicz oznajmiła:

Ale czad! Mam taki strój! To kiedyś razem się ubierzemy!

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To nie pierwszy raz, gdy para stawia na aktywne zwiedzanie i chętnie zanurza się w lokalnych zwyczajach podczas zagranicznych podróży. Cichopek i Kurzajewski jeszcze przed ślubem wspólnie zwiedzali Izrael, byli też w USA czy na nartach w Turcji.

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