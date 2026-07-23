Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski założyli hanboki. Tak paradowali na urlopie!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-07-23 12:25

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski się nie rozstają. Teraz zakochani, którzy razem pracują, wspólnie wybrali się w podróż do Korei. Zwiedzanie wzięli sobie do serca na tyle mocno, że nawet zamienili zwyczajne ubrania na tradycyjne koreańskie stroje. Hanboki zupełnie ich przeobraziły, a kapelusz dziennikarza skradł show. Sami zobaczcie!

Cichopek i Kurzajewski zawsze razem. Czy to w pracy, czy na wakacjach

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski uwielbiają wspólnie podróżować - czy to latem, czy zimą. Tym razem zakochani obrali kierunek na Koreę Południową, a relacją z egzotycznego wyjazdu od razu pochwalili się w mediach społecznościowych. Największe emocje wśród fanów wzbudziły jednak nie malownicze krajobrazy Seulu udostępnione przez gwiazdę Polsatu na InstaStory, lecz wyjątkowe stylizacje. Para zamieniła współczesne ubrania na tradycyjne koreańskie hanboki i wyglądała tak, jakby przeniosła się w czasie.

Cichopek i Kurzajewski odwiedzili słynny pałac Gyeongbokgung - jedną z najważniejszych atrakcji stolicy Korei Południowej. To właśnie tam zdecydowali się założyć hanboki, czyli tradycyjne stroje noszone od wieków przez Koreańczyków. Aktorka postawiła na elegancki, jasny komplet, a jej partner dobrał klasyczny męski strój z wyjątkowym kapeluszem, który skradł show. W historycznej scenerii prezentowali się niczym bohaterowie kostiumowego filmu.

Zobacz także: Kasia Cichopek dzika jak dawniej, choć "życie ją poturbowało". Pokazała się w wydaniu sprzed lat! Co myślicie?

Podróż w czasie do Korei i dynastii Joseon. Czy można na chwilę przenieść się kilkaset lat wstecz? W Korei - zdecydowanie tak! W sercu Seulu, przed majestatycznym pałacem Gyeongbokgung zamieniliśmy współczesne ubrania na tradycyjne hanboki i przez moment poczuliśmy się jak mieszkańcy epoki dynastii Joseon - napisała Katarzyna.

I dodała:

To było coś więcej niż przebranie. Każdy detal stroju, architektura pałacu i niezwykła atmosfera tego miejsca sprawiają, że historia dosłownie ożywa. Spacer po królewskich dziedzińcach w hanbokach pozwala spojrzeć na Koreę z zupełnie innej perspektywy, tej pełnej tradycji, elegancji i szacunku dla przeszłości. Mimo pochmurnego nieba to był jeden z tych momentów, które zostają w pamięci na długo. Bo podróże to nie tylko zwiedzanie. To możliwość choć na chwilę stać się częścią miejsca, które odwiedzamy. A Wy? Założylibyście tradycyjny strój i wybrali się w taką podróż w czasie?

Internauci komentują

Nagranie (które możecie zobaczyć TUTAJ) błyskawicznie przyciągnęło uwagę internautów. W komentarzach nie brakowało zachwytów nad uśmiechniętą parą i ich stylizacjami, choć nie wszystkim zabawa w przebieranki się spodobała. Niektórzy internauci wspomnieli o przywłaszczeniu kulturowym.

Zarąbiste - uznał Mikołaj Roznerski.

A Ewa Wachowicz oznajmiła:

Ale czad! Mam taki strój! To kiedyś razem się ubierzemy!

Zobacz także: Dominika Serowska o relacjach z dziećmi Marcina Hakiela. "Musi być szacunek do mnie"

To nie pierwszy raz, gdy para stawia na aktywne zwiedzanie i chętnie zanurza się w lokalnych zwyczajach podczas zagranicznych podróży. Cichopek i Kurzajewski jeszcze przed ślubem wspólnie zwiedzali Izrael, byli też w USA czy na nartach w Turcji.

Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski łamią przepisy. Zatracili się w swoich spojrzeniach

Zobacz więcej zdjęć. 42-letnia Kajra wbiła się w skórzane spodnie i pochwaliła dekoltem. WOW! Tylko zerknijcie

M jak miłość. Katarzyna Cichopek pokazała miejsce na planie, gdzie wstęp mają tylko wybrani
Kajra
Galeria zdjęć 33
QUIZ. Głośne zdrady i romanse w polskim show-biznesie. Uda ci się bezbłędnie dopasować pary?
Pytanie 1 z 10
Z kim związał się Mikołaj Krawczyk, kiedy rozstał się z Anetą Zając? Show-biznes huczał o tym romansie!
Mikołaj Krawczyk
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Katarzyna Cichopek
KOREA
Maciej Kurzajewski
WAKACJE GWIAZD
WAKACJE