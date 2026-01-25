Kasia Cichopek w obcisłym kombinezonie zachwyca się tureckimi górami. Na stoku nie dało się jej nie zauważyć!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-01-25 13:44

Kasia Cichopek w ferie nie próżnuje. Razem z Maciejem Kurzajewskim wybrała się w góry, ale nie rodzime, a tureckie! Gwiazda, która świetnie radzi sobie na nartach, jest nimi zachwycona. A fani zachwycają się jej wyglądem na stoku. Cichopek nie dało się nie zauważyć, bo po bialutkim śniegu śmigała ubrana w czerwony, bardzo obcisły kombinezon. Zobaczcie!

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski nie lubią nudy. Nic więc dziwnego, że gdy tylko nastały ferie zimowe, opuścili Warszawę, by uskuteczniać szaleństwa na śniegu. Choć białego puchu w Polsce nie brakuje, oni postanowili przetestować zupełnie inny kierunek, który zazwyczaj kojarzy się z ciepłą plażą i palmami, a nie nartami. Mowa o Turcji.

Zakochani polecieli do Kapadocji i natychmiast zakochali się w tamtejszych stokach. Choć nie obyło się bez pewnych trudności, teraz Cichopek zdradziła, jak ocenia zaskakującą destynację. Przy okazji gwiazda telewizji zaprezentowała się w czerwonym, obcisłym kombinezonie. Nie obyło się bez zachwyconych komentarzy fanów!

Cichopek w tureckich górach. Było za zimno

Turcja zimą okazała się wyjątkowo wymagająca. W pewnym momencie Cichopek i jej bliscy musieli zrezygnować z szaleństw na stoku. Wszystko przez mróz.

Hej kochani, pozdrawiam was z Turcji. Jest to bardzo ciekawy kierunek na narty, ale warunki są dość ekstremalne. Jest minus 15 stopni, a odczuwalna temperatura to około minus 20. Jest straszny wiatr i przez to większość wyciągów jest już zamknięta. Mam tak zamarznięte palce, że zaraz kończę nagrywać - opowiadała Cichopek w sieci.

Ale Kasia szybko znalazła sobie idealną rozrywkę - odwiedziła łaźnię. Pokazała się w czarnym kostiumie kąpielowym, jednak czerwone wdzianko, które nosiła na stoku, nie poszło w odstawkę.

Drugie podejście. Cichopek zachwyciła w czerwonym kombinezonie

Niedługo po tym, jak mróz dał się Kasi we znaki, gwiazda zrobiła kolejne podejście do stoków. I tym razem udało jej się pojeździć na nartach. Zachwycona napisała na swoim profilu na Instagramie:

Narty w Turcji? Zdecydowanie warto! Piękne, długie trasy, świetnie przygotowane stoki i widoki, które naprawdę robią wrażenie. Do tego pyszne jedzenie - lokalna kuchnia po całym dniu na nartach smakuje obłędnie. A Kapadocja to już w ogóle sztos - loty balonem, bajkowe krajobrazy i klimat, którego nie da się porównać z żadnym innym miejscem. To taka wisienka na torcie całego wyjazdu. Jeśli ktoś szuka czegoś innego niż klasyczne Alpy - Turcja na narty to strzał w dziesiątkę!

Katarzyna zachwyciła się Kapadocją, a internauci Kasią oraz czerwonym kombinezonem, w którym Cichopek szusowała. Obcisły strój w mocnym kolorze sprawił, że aktorki i prezenterki na stoku po prostu nie dało się nie zauważyć.

"Piękni i szczęśliwi", "Piękna", "Ale super szusujesz", "Piękne zdjęcia", "Piękny kombinezon", "Gdzie kupowała Pani kombinezon?" - czytamy w komentarzach.

Kasia Cichopek
45 zdjęć
