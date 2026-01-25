Kuba Rzeźniczak i jego ukochana Paulina na czerwonym dywanie. Zakryła się od stóp do głów, ale i tak wszyscy patrzyli właśnie na nią!

Relacja Jakuba Rzeźniczaka i jego żony Pauliny to historia jednego z najbardziej elektryzujących duetów polskiego show-biznesu. Para poznała się kilka lat temu, a w listopadzie 2022 r. zakochani przysięgli sobie miłość i wierność na romantycznej plaży w Miami. O ich bajecznym ślubie wówczas mówiła cała Polska.

Choć wcześniej Rzeźniczak bywał w mediach znany jako piłkarz i… kobieciarz, to u boku Pauliny naprawdę się ustatkował. Ich miłość kwitnie, a związek dojrzewa. W 2024 r. sportowiec i jego partnerka zostali rodzicami córeczki Antoniny, która od razu skradła serca i rodziców, i całej społeczności, która śledzi poczynania pary w sieci. Rzeźniczakowie chętnie dzielą się z internautami radosnymi momentami z wychowywania Antosi. Pokazują spacery, wspólne chwile i rodzinne fotografie.

Rzeźniczak od stóp do głów w cekinach. Nie dało się oderwać oczu!

Małżonkowie są młodymi rodzicami, ale to nie znaczy, że porzucili świat czerwonych dywanów, fleszy i imprez z gwiazdami. Ostatnio pojawili się na gali organizowanej przez tygodnik "Piłka Nożna". Choć nie byli jedyną znaną parą, to właśnie od nich trudno było oderwać wzrok. Wszystko za sprawą wyjątkowej kreacji, jaką miała na sobie 32-letnia Paulina Rzeźniczak.

Była modelka, która działała też jako hostessa i startowała w wyborach miss, ma za sobą ciążę i poród, ale te nie zmieniły jej sylwetki. Paulina zachwyca smukłą figurą z delikatnie zarysowanymi mięśniami. Jednak nie musi ich pokazywać, aby kraść show, gdziekolwiek się pojawi.

Na gali zaprezentowała się w sukni, która osłaniała jej ciało od stóp do głów - na tyle szczelnie, by podkreślić kształty, ale aby nie przekroczyć granicy dobrego smaku. Złocista kreacja mieniła się tysiącami cekinów. Wybór okazał się strzałem w dziesiątkę. A jak wy go oceniacie?

Influencerka do sukienki dobrała oryginalne kolczyki i... to wystarczyło. Kropką nad i były gładka fryzura i makijaż podkreślający oczy.

