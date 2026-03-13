Dorota Wellman zatańczyła z nowym partnerem w "DDTVN". Reakcja Prokopa mówi wszystko

Czwartkowe wydanie "Dzień Dobry TVN" udowodniło, że Dorota Wellman i Marcin Prokop wciąż potrafią dostarczyć widzom niezapomnianych wrażeń na najwyższym poziomie. Ich nietypowy występ szybko stał się tematem licznych dyskusji w mediach społecznościowych.

Dorota Wellman zatańczyła z robotem. Prokop oniemiał z wrażenia

Choć obecność robotyki w naszej codzienności nikogo już nie dziwi, to jej połączenie z tańcem towarzyskim w telewizji śniadaniowej wciąż należy do rzadkości. Współpraca Wellman i Prokopa, rozpoczęta w "Pytaniu na Śniadanie", a od 2007 roku kontynuowana w stacji TVN, od zawsze opierała się na profesjonalizmie, wyjątkowej chemii i ogromnym poczuciu humoru. W jednym z ostatnich odcinków ten zgrany duet gościł w studiu robota, który cieszy się dużą popularnością w internecie. Niespodziewanie dziennikarka porwała go do tańca, a nagranie z tego zdarzenia błyskawicznie obiegło sieć.

Taneczne popisy zakończyły się, gdy robotyczny Edward przewrócił się na stolik kawowy. Prowadząca natychmiast skwitowała to zdarzenie z właściwym sobie humorem:

"Na mój widok mężczyźni się obalają!"

Całej sytuacji z boku przyglądał się Marcin Prokop. Telewizyjny partner dziennikarki udawał ukłucie zazdrości, jednak nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miał zostać zastąpiony przez maszynę w "Dzień Dobry TVN".

"Czuję się zazdrosny, Dorota! Nie zdradzaj mnie. Tu masz inteligencję"

Kim jest Edward Warchocki?

Edward Warchocki to innowacyjny robot humanoidalny modelu Unitree G1, który zdobywa ogromną popularność jako influencer w mediach społecznościowych. Choć mierzy zaledwie 1,32 metra wzrostu, nadrabia to niezwykłą osobowością, która zdaniem wielu świetnie oddaje cechy stereotypowego Polaka. Twórcami tego projektu są Bartosz Idzik i Radosław Grzelaczyk, a ich pomysł wzbudził spore zainteresowanie i sprowokował dyskusje na temat kierunku, w jakim zmierza rozwój nowych technologii.

