Agustin Egurrola szczerze o dramacie rodziny. "Mam nadzieję, że się spotkamy"

Agustin Egurrola od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show-biznesu. Choreograf i juror "Mam Talent!" rzadko mówi publicznie o prywatnych sprawach, jednak tym razem zrobił wyjątek. W rozmowie z "Super Expressem" opowiedział o swoim ojcu, który mieszka na Kubie. Gwiazda przyznaje, że od dłuższego czasu planuje podróż do rodzinnego kraju, ale obecna sytuacja skutecznie utrudnia realizację tych planów. Kryzys gospodarczy, problemy z dostawami prądu i niestabilna sytuacja sprawiają, że wyjazd staje się coraz trudniejszy.

Wybieram się... mam nadzieję, jak trochę ta sytuacja na Kubie się poprawi, to chciałbym polecieć do ojca - mówi nam Agustin Egurrola.

Agustin Egurrola przeżywa rodzinny dramat. Mówi o strachu i bezsilności

Juror "Mam Talent!" nie ukrywa, że bardzo przeżywa to, co dzieje się obecnie na wyspie. Choć na co dzień mieszka i pracuje w Polsce, cały czas utrzymuje kontakt z rodziną i stara się pomagać, jak tylko może.

Jak podkreśla, mimo ogromnego kryzysu jego ojciec stara się zachować dobrą formę i pozytywne nastawienie. 92-latek nie jest jednak sam. Może liczyć na pomoc bliskich i przyjaciół, którzy wspierają go każdego dnia. Egurrola martwi się o zdrowie i bezpieczeństwo ojca, ale jednocześnie podkreśla, że senior dzielnie znosi trudne warunki.

Cały czas jestem w kontakcie, ale faktem jest, że są problemy z dostawami prądu, jest dosyć ciężka sytuacja, ale jesteśmy cały czas w kontakcie... pomagam, jak mogę, więc mam nadzieję, że wszystko... że będą jeszcze takie dobre warunki, żebyśmy się spotkali - wyznał nam juror "Mam Talent!".



Ma opiekę, ma też przyjaciół. On już ma 92 lata więc, to już jest taki wiek, który wymaga, żeby był koło niego ktoś, na razie dajemy radę i dobrze znosi mimo tego ogromnego kryzysu... na razie wszystko jakby dobrze jest, zdrowie dopisuje... - przyznał "Super Expressowi" Agustin Egurrola.

Dla jurora "Mam Talent!" rodzina od zawsze była bardzo ważna. Dlatego brak możliwości szybkiego spotkania z ojcem jest dla niego wyjątkowo trudny. Tym bardziej że sytuacja na Kubie od miesięcy budzi ogromny niepokój mieszkańców i osób mających tam bliskich.

Rozmawiała Julita Buczek

