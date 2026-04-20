Marcin Prokop rozstał się z żoną. Agustin Egurrola ujawnia, co działo się za kulisami Mam Talent

Obecna, siedemnasta edycja programu "Mam Talent!" przyciąga przed ekrany tłumy widzów. W jury zasiadają wokalistki Agnieszka Chylińska i Julia Wieniawa, doskonale znany fanom formatu Marcin Prokop oraz choreograf Agustin Egurrola, który powrócił do produkcji po kilku latach nieobecności. W ostatnich tygodniach media żyły jednak głównie doniesieniami na temat zmian w życiu prywatnym prezentera, który zakończył swój wieloletni związek.

Rozwód Marcina Prokopa. W tle plotki o romansie

Informacja o rozpadzie małżeństwa Prokopów spadła na fanów niezwykle niespodziewanie. Para, która spędziła ze sobą przeszło dwadzieścia lat, zdecydowała się na pokojowe rozstanie, o czym wspólnie poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, aby uciąć wszelkie domysły. Mimo tego w sieci i tak zaroiło się od pogłosek sugerujących chociażby romans prezentera z wokalistką Mery Spolsky. Dziennikarz z charakterystycznym dla siebie dystansem ocenił medialną burzę, z kolei piosenkarka zdecydowała się na wizytę w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie kategorycznie zaprzeczyła sensacyjnym doniesieniom.

Agustin Egurrola o kulisach "Mam Talent". Jasna deklaracja wobec Prokopa

Do zawirowań w życiu prywatnym dziennikarza odniósł się Agustin Egurrola na planie drugiego półfinału "Mam Talent!". W wywiadzie udzielonym portalowi Eska.pl choreograf przyznał, że jurorzy dyskutują za kulisami o ważnych i osobistych sprawach. Jak jednak ujawnił, sam Marcin Prokop nie zdecydował się na poruszenie tematu swojego głośnego rozwodu w towarzystwie kolegów z pracy. Tancerz wyraźnie podkreślił przy tym, że jeśli tylko prezenter poczuje potrzebę wyrzucenia z siebie emocji związanych z tą trudną sytuacją, z pewnością może liczyć na jego pełne wsparcie.

"Oczywiście, że rozmawiamy o rzeczach, które nas nurtują. Na razie jeszcze z Marcinem o tym nie rozmawiałem. Widocznie nie chciał o tym rozmawiać, ale powiem [tak]: jak będzie chciał, jak będzie potrzebował rozmowy ze mną na ten temat, to zawsze jestem do dyspozycji" - powiedział Egurrola.

