Nie żyje znany aktor. Miał tylko 57 lat

Do tragedii doszło 19 kwietnia 2026 roku. Patrick Muldoon - aktor znany m.in. z "Dni naszego życia", "Melrose Place" oraz filmu "Żołnierze kosmosu" - odszedł niespodziewanie, pozostawiając po sobie ogromny dorobek i rzeszę wiernych fanów. Przyczyną śmierci był atak serca. Wiadomość błyskawicznie obiegła media, wywołując falę poruszenia w branży.

Nagła śmierć znanego aktora! Hollywood w szoku po stracie wielkiej gwiazdy

Muldoon urodził się w Kalifornii i już jako młody człowiek próbował swoich sił w aktorstwie. Pierwsze kroki stawiał w telewizji, pojawiając się epizodycznie w popularnych produkcjach. Prawdziwy przełom przyszedł jednak na początku lat 90., gdy dołączył do obsady "Dni naszego życia". Jako Austin Reed szybko zdobył sympatię widzów i stał się jedną z rozpoznawalnych twarzy serialu.

Kolejne role tylko umacniały jego pozycję. Występ w "Melrose Place" oraz udział w filmie science fiction "Żołnierze kosmosu" przyniosły mu międzynarodową rozpoznawalność. Choć nie zawsze grał pierwszoplanowe role, potrafił przyciągnąć uwagę widza i nadać swoim postaciom charakter.

Co ciekawe, Muldoon nie ograniczał się wyłącznie do aktorstwa. W latach 90. angażował się także w produkcję telewizyjną, co w tamtym czasie było rzadkością wśród aktorów jego pokolenia. Z biegiem lat coraz częściej pojawiał się w filmach telewizyjnych, współpracując m.in. z popularnymi amerykańskimi stacjami.

W ostatnim czasie pracował również przy nowych projektach filmowych jako producent. Jedna z produkcji z jego udziałem wciąż czeka na premierę, co sprawia, że jego nagłe odejście jest jeszcze bardziej poruszające.

Po ogłoszeniu tragicznej wiadomości głos zabrali przyjaciele i współpracownicy aktora. Wspominają go jako osobę ciepłą, serdeczną i niezwykle oddaną ludziom.

34

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...