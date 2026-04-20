Nagła śmierć znanego aktora! Hollywood w szoku po stracie wielkiej gwiazdy

Julita Buczek
2026-04-20 14:33

Hollywood pogrążone w żałobie. Patrick Muldoon, gwiazdor kultowych seriali i filmów, zmarł nagle w wieku 57 lat. Informacja o jego śmierci wstrząsnęła fanami na całym świecie. Nikt nie spodziewał się tak dramatycznego finału.

Nie żyje Patrick Muldoon

Autor: AKPA, INSTAGRAM Patrick Muldoon/ Instagram

Nie żyje znany aktor. Miał tylko 57 lat

Do tragedii doszło 19 kwietnia 2026 roku. Patrick Muldoon - aktor znany m.in. z "Dni naszego życia", "Melrose Place" oraz filmu "Żołnierze kosmosu" - odszedł niespodziewanie, pozostawiając po sobie ogromny dorobek i rzeszę wiernych fanów. Przyczyną śmierci był atak serca. Wiadomość błyskawicznie obiegła media, wywołując falę poruszenia w branży.

Zobacz też: Nie żyje Leszek Mądzik. Wielki artysta odszedł w wieku 80 lat

Muldoon urodził się w Kalifornii i już jako młody człowiek próbował swoich sił w aktorstwie. Pierwsze kroki stawiał w telewizji, pojawiając się epizodycznie w popularnych produkcjach. Prawdziwy przełom przyszedł jednak na początku lat 90., gdy dołączył do obsady "Dni naszego życia". Jako Austin Reed szybko zdobył sympatię widzów i stał się jedną z rozpoznawalnych twarzy serialu.

Kolejne role tylko umacniały jego pozycję. Występ w "Melrose Place" oraz udział w filmie science fiction "Żołnierze kosmosu" przyniosły mu międzynarodową rozpoznawalność. Choć nie zawsze grał pierwszoplanowe role, potrafił przyciągnąć uwagę widza i nadać swoim postaciom charakter.

Zobacz też: Wraca sprawa Gene'a Hackmana oraz Betsy Arakawy. Kobieta wykonała kilka telefonów przed śmiercią

Co ciekawe, Muldoon nie ograniczał się wyłącznie do aktorstwa. W latach 90. angażował się także w produkcję telewizyjną, co w tamtym czasie było rzadkością wśród aktorów jego pokolenia. Z biegiem lat coraz częściej pojawiał się w filmach telewizyjnych, współpracując m.in. z popularnymi amerykańskimi stacjami.

W ostatnim czasie pracował również przy nowych projektach filmowych jako producent. Jedna z produkcji z jego udziałem wciąż czeka na premierę, co sprawia, że jego nagłe odejście jest jeszcze bardziej poruszające.

Po ogłoszeniu tragicznej wiadomości głos zabrali przyjaciele i współpracownicy aktora. Wspominają go jako osobę ciepłą, serdeczną i niezwykle oddaną ludziom.  

Zobacz też: Gene Hackman i Betsy Arakawa nie żyją. Jest nowy komunikat w tej sprawie

Zobacz naszą galerię: Groby znanych Polaków na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. Niezapomniani, maj 2023

