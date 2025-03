Elżbieta Romanowska we wzruszającym wpisie. Szokujące, co wyszło na jaw

Gene Hackman był amerykańskim aktorem, który przez wiele lat uchodził za ikonę Hollywood. Jego kariera rozpoczęła się już w latach 60. Sławę oraz rozpoznawalność zdobył dzięki rolom w takich filmach jak "Francuski łącznik", za który otrzymał Oscara, "Bez przebaczenia" czy "Rozmowa". W 2004 roku zakończył karierę aktorską. Niedawno w mediach pojawiła się informacja, że wraz z żoną i psem został znaleziony martwy w swoim domu.

Nowe wieści w sprawie śmierci Gene'a Hackmana. Będziecie w szoku

Nowe wieści sprawie Hackmana dotyczą tego, jak odszedł jego pies. Według informacji, które pojawiły się na portalu The Associated Press wynika, że zwierzę zmarło z powodu odwodnienia oraz głodu. Czworonoga znaleziono w klatce. Po zbadaniu żołądka psa wyszło na jaw, że był on pusty. Według policyjnych śledczych po śmierci Hackmana i Arakawy nikt nie opiekował się zwierzęciem, co doprowadziło go śmierci psiaka.

Badanie przeprowadzone na martwym psie, który został znaleziony w domu aktora Gena Hackmana i jego żony w w Santa Fe wykazało, że był on odwodniony oraz wygłodzony. To właśnie one były prawdopodobnymi przyczynami śmierci zwierzęcia - czytamy na portalu The Associated Press.

Jak zmarł Gene Hackman oraz jego żona Betsy Arakawa?

Jakiś czas temu na jaw wyszło, że Gene Hackman oraz Betsy Arakawa zostali znalezieni martwi w swoim domu 26 lutego 2025 roku. Betsy miała odejść koło 11 lutego 2025 roku z powodu wirusa przenoszonego przez szczury. Gene Hackman odszedł najpewniej siedem dni po niej. Przyczyną miały być jego kłopoty z sercem.

