Gene Hackman na ostatnich zdjęciach. Oto jak wyglądał wielki aktor tuż przed śmiercią

Gene Hackman to jeden z najbardziej cenionych aktorów w historii kina, który przez lata zachwycał widzów swoimi niezapomnianymi rolami. Laureat dwóch Oscarów, znany z takich filmów jak "Francuski łącznik", "Bez przebaczenia" czy "Superman", na stałe zapisał się w historii Hollywood. Jego śmierć w 2025 roku była ogromną stratą dla świata filmu oraz wiernych fanów. Zobaczcie, jak wyglądał na ostatnich zdjęciach.

Gene Hackman był aktorem, którego talent, charyzma i wszechstronność uczyniły go prawdziwą legendą kina. Jego życie i kariera pokazują, że sukces nie zawsze przychodzi od razu. Zanim został ikoną filmową, podejmował wiele różnych prac. Artysta bardzo długo szukał swojego miejsca w świecie filmu. Jego role w najbardziej cenionych hollywoodzkich produkcjach udowodniły jednak, że był jednym z najwybitniejszych artystów swojego pokolenia.

Gene Hackman urodził się 30 stycznia 1930 roku w San Bernardino w Kalifornii. Zanim trafił do Hollywood, przez kilka lat służył w marynarce wojennej, a po zakończeniu służby próbował swoich sił w różnych zawodach. Jego przełomowa rola przyszła w 1967 roku, gdy wystąpił w filmie "Bonnie i Clyde", co zapoczątkowało serię jego sukcesów.

W kolejnych latach Hackman pokazał światu, że potrafi wcielać się w różnorodne postacie, od twardych detektywów po wyraziste czarne charaktery. Uznanie przyniosła mu rola we "Francuskim łączniku", gdzie rolą detektywa Popeye Doyle zdobył Oscara dla najlepszego aktora. Kolejną prestiżową statuetkę otrzymał za występ w "Bez przebaczenia", gdzie zagrał szeryfa. Wśród jego najważniejszych filmów warto wymienić także "Mississippi w ogniu", "Prawdziwe zbrodnie" oraz "Supermana".

Po latach wielu sukcesów Hackman postanowił zakończyć karierę. W 2004 roku pożegnał się z kinem po występie w filmie "Witamy w Mooseport" i skupił się na pisaniu powieści. Oprócz pracy zawodowej prowadził także spokojne życie rodzinne. Był dwukrotnie żonaty - najpierw z Faye Maltese, z którą miał troje dzieci, a później z pianistką Betsy Arakawą, z którą spędził ostatnie lata swojego życia w Santa Fe w Nowym Meksyku.

26 lutego 2025 roku w mediach pojawiła się tragiczna wiadomość - Gene Hackman, jego żona oraz pies zostali znalezieni martwi w swoim domu. Wstępne ustalenia sugerowały, że przyczyna śmierci nie była wynikiem działania osób trzecich.

Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że jesteśmy w trakcie wstępnego dochodzenia w sprawie śmierci, czekając na zatwierdzenie nakazu przeszukania. Możemy potwierdzić, że zarówno Gene Hackman, jak i jego żona zostali znalezieni martwi w środę po południu w ich rezydencji na Sunset Trail. Jest to aktywne śledztwo, jednak w tej chwili nie uważamy, że działanie miało znamiona przestępstwa - czytamy na stronie Daily Mail słowa szeryfa hrabstwa Santa Fe.