Szokująca tragedia! Nie żyje Gene Hackman! Gwiazdor umarł razem z żoną i psem

Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że jesteśmy w trakcie wstępnego dochodzenia w sprawie śmierci, czekając na zatwierdzenie nakazu przeszukania. Możemy potwierdzić, że zarówno Gene Hackman, jak i jego żona zostali znalezieni martwi w środę po południu w ich rezydencji na Sunset Trail. Jest to aktywne śledztwo, jednak w tej chwili nie uważamy, że działanie miało znamiona przestępstwa.