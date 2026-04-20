Allan Krupa OSTRO o Eurowizji! "Dobre czasy Eurowizji są już daleko za nami"

Julita Buczek
2026-04-20 12:49

Allan Krupa zaskoczył szczerością w rozmowie z "Super Expressem". Młody artysta bez ogródek przyznał, że Eurowizja zupełnie przestała go interesować i nie widzi siebie w tym projekcie - nawet jako reprezentanta Polski.

Allan Krupa coraz częściej zabiera głos w sprawach zawodowych i muzycznych, ale jego najnowsza wypowiedź może zaskoczyć fanów konkursu Eurowizji. W rozmowie z "Super Expressem" jasno zaznaczył, że nie śledzi już tego wydarzenia i nie widzi w nim przestrzeni dla siebie jako artysty. Padły też słowa, które mogą wywołać dyskusję w środowisku muzycznym.

W trakcie rozmowy padło pytanie o polską kandydatkę w konkursie Eurowizji oraz o to, jak Allan ocenia jej szanse. Jego odpowiedź była krótka, ale jednoznaczna - przyznał, że nie interesuje się już tym wydarzeniem i nie śledzi jego kolejnych edycji.

Jak zaznaczył, jego zdaniem "dobre czasy Eurowizji" są już za nim i nie odczuwa potrzeby, by wracać do tego formatu. W jego wypowiedzi wybrzmiała wyraźna zmiana podejścia - zamiast ekscytacji, pojawił się dystans i brak emocjonalnego zaangażowania.

Powiem szczerze, nie śledzę kompletnie. Nie chcę jakoś źle się wypowiedzieć o tym konkursie, natomiast uważam, że dobre czasy Eurowizji są już daleko za nami. Przynajmniej w moim życiu nie przywiązuję uwagi do tego wydarzenia - mówi nam Allan Krupa.

"Super Express" dopytał, czy w przypadku propozycji reprezentowania Polski na Eurowizji rozważyłby udział. Odpowiedź Krupy była równie stanowcza - raczej nie. 

Raczej nie. Myślę, że nie, że to już mało ma wspólnego z artyzmem - mówi nam Allan.

Jego wypowiedź wpisuje się w szerszy trend krytycznych głosów wobec Eurowizji, które od lat pojawiają się w środowisku muzycznym. Dla jednych to ogromna szansa na promocję i międzynarodową karierę, dla innych - format, który coraz bardziej oddala się od klasycznie rozumianej muzyki.

