To nie Drzyzga poprowadziła pierwsze "Rozmowy w toku". Co dziś robi Ewa Bakalarska?

Program "Rozmowy w toku" zadebiutował na antenie w 2000 roku, szybko zdobywając serca widzów i stając się jednym z najchętniej oglądanych formatów telewizyjnych w Polsce. Jego format, inspirowany popularnymi programami tego typu z Zachodu, skupiał się na zapraszaniu do studia osób zmagających się z różnorodnymi problemami życiowymi, osobistymi dramatami czy społecznymi wyzwaniami. Żaden temat nie był dla twórców programu zbyt trudny. Jednak to nie kojarzona z nim Ewa Drzyzga prowadziła pierwsze odcinki.

"Rozmowy w toku" zniknęły dziesięć lat temu. Kiedyś były prawdziwym hitem

Jesienią 2016 roku Ewa Drzyzga poinformowała, że "Rozmowy w toku" znikną z anteny TVN po ostatnim odcinku 4 listopada. Dziennikarka była prowadzącą program przez szesnaście lat, nagrywając ponad dwa tysiące odcinków poruszających rozmaite tematy. Do często niełatwych, intymnych rozmów z gośćmi odnosili się zaproszeni do studia eksperci. W związku z przełamywaniem tabu nie brakowało też kontrowersji.

Nie Ewa Drzyzga, a ceniona aktorka. To ona poprowadziła pierwszy sezon

"Rozmowy w toku" zadebiutowały na antenie TVN w kwietniu 2000 roku. Choć dziś nikt nie wyobraża sobie ewentualnego powrotu tego talk show bez postaci Ewy Drzyzgi, to pierwszą prowadzącą program została aktorka i reżyserka Ewa Bakalarska. Była ona gospodynią wyłącznie przez pierwszy sezon: do czerwca. We wrześniu "Rozmowy w toku" przejęła Ewa Drzyzga i prowadziła je aż do końca emisji, przez w sumie 33 serie.

20

Ewa Bakalarska - czym dziś się zajmuje?

Urodzona w 1967 roku artystka jest absolwentką stołecznej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. W latach 90. Ewa Bakalarska grała na deskach rozmaitych teatrów, a także w popularnym serialu "Ekstradycja". Później - po krótkim epizodzie w "Rozmowach w toku" - zasiliła obsadę innych seriali, takich jak "Klan", "Na dobre i na złe", "Sąsiedzi" czy "Miłość nad rozlewiskiem". Doskonale odnalazła się jednak również w pracy reżyserskiej - jako reżyser obsady czy II reżyser, m.in. na planie serialu "Lokatorzy". Do tej pory zajmuje się tym zawodowo. W 2023 roku pracowała nad produkcją "Lipowo. Zmowa milczenia" na podstawie powieści "Motylek" Katarzyny Puzyńskiej. Niewiele wiadomo jednak o jej bieżących poczynaniach oraz życiu osobistym, ponieważ Bakalarska nie udziela medialnych wywiadów ani nie prowadzi aktywnych profili w mediach społecznościowych.

Sonda Oglądałaś/eś "Rozmowy w toku"? Tak, regularnie! Tylko czasami Nie, nigdy