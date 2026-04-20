Magda Gessler dobitnie w sporze Miszczaka z Majewskim. Wbiła szpilę jednemu z nich!

Edward Miszczak zapłacił Szymonowi Majewskiemu milion

O tym wywiadzie było głośno. Edward Miszczak w podkaście u Żurnalisty wypowiedział się na temat wielu gwiazd, z którymi pracował. Poza konfliktem z Hubertem Urbańskim, o którym opowiedział wcześniej "Super Expressowi", wspomniał również o Filipie Chajzerze, który jego zdaniem się pogubił, a także o Szymonie Majewskim, któremu jak wyznał, zapłacił milion złotych w przegranym procesie.

Tak, dzięki mnie wygrał proces z TVN-em i zarobił bańkę. (...) On się sam zniszczył. W tym sensie, że w pewnym momencie przyjął reklamę PKO BP. Nigdy nie dostał tych pieniędzy. To jest taki bank, że różne funkcje pełnią różni ludzie. Tam rządził reklamą SLD, a PiS zarządzało bankiem. W sądzie po roku wygrał bańkę [za to], że go źle zwolniliśmy

– powiedział Edward Miszczak w wywiadzie u Żurnalisty.

Majewski wydał oświadczenie i miażdży byłego szefa

Tymi słowami wywołał burzę. Szymon Majewski stanowczo zareagował na słowa swojego byłego już szefa. Zrobił to w swoim najnowszym podcaście. Słynny showman zdradził prawdziwe powody rozstania ze stacją TVN.

Otóż pierwsza rzecz, którą zrobiłem, jak dostałem propozycję zareklamowania wielkiego banku, zgłosiłem się do was z zapytaniem o zgodę i, Edwardzie drogi, tę zgodę od was otrzymałem. Skończmy już z tymi dywagacjami. To było długo omawiane, długo dyskutowane, zgoda została mi udzielona

– punktuje obecnego szefa programowego Polsatu.

Szymon wyznał, że przez pięć lat nie mógł zatrudnić się w żadnej stacji.

Pierwszą rozprawę, jak wiesz, wygrałem z kretesem, nawet w ogóle sędzia nie chciał słuchać stron, ponieważ było to tak ewidentne. No ale okazało się, że zadziało się to za szybko, odwołaliście się, no i proces trwał pięć lat. Pięć dla mnie naprawdę bardzo, Edwardzie, trudnych lat, bo, jak wiesz, miałem też zakaz konkurencji. Ja musiałem działać, jakby ten kontrakt był cały czas, w związku z tym nie miałem szansy na pójście gdziekolwiek indziej

– wyznał.

A na koniec odniósł się również bezpośrednio do słów o milionowej rekompensacie.

Edwardzie drogi, nie było tak, że dzięki tobie zarobiłem bańkę, tylko po prostu wywalczyłem po pięcioletnim procesie należne mi pieniądze plus odsetki. (...) Nie było to tak, że dzięki tobie zarobiłem, ja po prostu to wywalczyłem

– podsumował.

Magda Gessler murem za Szymonem!

Magda Gessler postanowiła wesprzeć popularnego gwiazdora telewizji, stając się jego niespodziewaną sojuszniczką.

Szymon, brawo

– napisała w komentarzu na jego Instagramie. Zrobiła to jako jedyna ze świata show-biznesu. Zauważyli to internauci, którzy od razu zaznaczyli, że nikt poza gwiazdą "Kuchennych rewolucji" nie miał odwagi na ten gest. Być może Gessler chciała w ten sposób odegrać się na Miszczaku? W końcu w tym samym wywiadzie przyznał, że wybitna restauratorka jest gwiazdą, z którą pracowało mu się najciężej ze wszystkich gwiazd telewizji w całej jego karierze.

29