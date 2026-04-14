„Janosik” dał im wszystko… a potem wiele odebrał? Prawda o losach aktorów hitu PRL

Rola życia, która stała się ciężarem

Marek Perepeczko jako Janosik był niemal idealny – charyzmatyczny, przystojny, z tym charakterystycznym błyskiem w oku. Widzowie go pokochali, ale ta miłość miała swoją cenę. Aktor na długo został zaszufladkowany i choć próbował uciec od wizerunku zbójnika, kolejne role nie przynosiły już takiego rozgłosu. Aktor mówił o tym po latach z dużą szczerością:

To była wielka przygoda, ale też coś, co przykleiło się do mnie na zawsze.

Z czasem wybrał spokojniejsze życie, wyjechał nawet do Australii, gdzie pracował fizycznie i z dala od show-biznesu układał sobie codzienność na nowo. Po powrocie do Polski wrócił jeszcze na scenę i do telewizji, ale dla wielu na zawsze pozostał "tym Janosikiem".

Maryna, której uroda zachwyciła widzów

Ewa Lemańska, serialowa Maryna, także błyskawicznie zapadła widzom w pamięć. Miała w sobie subtelność, urok i ekranową lekkość, które idealnie pasowały do świata "Janosika". Nic dziwnego, że dla wielu została jedną z największych kobiecych gwiazd tej produkcji. Choć wydawało się, że po takim sukcesie czeka ją długa kariera w Polsce, jej losy potoczyły się inaczej. Aktorka wyjechała z kraju i z czasem ułożyła sobie życie z dala od rodzimego show-biznesu. Jak sama przyznała: "To był piękny czas, ale ja zawsze chciałam żyć trochę inaczej, bardziej po swojemu". Wokół jej postaci przez lata narosła aura tajemnicy – i może właśnie dlatego do dziś wspominana jest z takim sentymentem.

Charyzmatyczny ekran, trudniejsze życie

Bogusz Bilewski, czyli serialowy Kwiczoł, stworzył jedną z najbardziej wyrazistych postaci "Janosika". Na ekranie był silny, pewny siebie, wręcz magnetyczny. Prywatnie jednak jego życie nie układało się już tak spektakularnie. Aktor przez lata zmagał się z problemami zawodowymi i osobistymi, a jego kariera nie rozwinęła się tak, jak wielu się spodziewało. Choć widzowie pamiętali go doskonale, propozycji było coraz mniej. Miał ogromny talent i charyzmę, ale nie zawsze szło za tym szczęście. Zmarł stosunkowo młodo, pozostawiając po sobie poczucie niespełnionego potencjału.

Witold Pyrkosz – ten, który umiał iść dalej

Witold Pyrkosz, czyli Jędruś Pyzdra, był jednym z tych, którym "Janosik" nie zamknął drzwi, a wręcz przeciwnie – otworzył kolejne. Jego talent komediowy i charakterystyczna osobowość sprawiły, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Późniejsze role tylko ugruntowały jego pozycję i pokazały, że potrafi wyjść daleko poza jedną kultową produkcję. A jednak i w jego przypadku życie nie było wolne od trudnych momentów – presji, pracy ponad siły i nieustannego bycia rozpoznawanym.

"Janosik" – obsada serialu (najważniejsze role)

Marek Perepeczko – Janosik

Ewa Lemańska – Maryna

Bogusz Bilewski – Waluś Kwiczoł

Witold Pyrkosz – Jędruś Pyzdra

Mieczysław Czechowicz – hrabia Horvath

Marian Kociniak – murgrabia

Janusz Kłosiński – Kuśmider

Jerzy Cnota – Gąsior

Janusz Bukowski – Wróblik

Marian Łącz – Słowak

Anna Dymna – Klarysa

August Kowalczyk – generał austriacki

Wacław Kowalski – Bruzda

Sława nie daje gwarancji szczęścia

Losy obsady "Janosika" pokazują coś jeszcze – że wielki sukces wcale nie musi oznaczać spełnienia. Dla jednych był początkiem pięknej kariery, dla innych punktem, od którego wszystko zaczęło się komplikować. Za kulisami kultowego serialu kryją się historie ludzi, którzy nagle znaleźli się w centrum uwagi całej Polski. Jedni potrafili to udźwignąć, inni zapłacili za popularność wysoką cenę. Dziś "Janosik" wciąż bawi i wzrusza kolejne pokolenia widzów. Ale kiedy przyjrzeć się bliżej jego gwiazdom, widać wyraźnie, że ta legenda ma też swoją drugą, nie tak jasną stronę.

„Janosik” – ile odcinków, premiera, gdzie oglądać?

Serial „Janosik” był emitowany w Telewizji Polskiej i bardzo szybko zdobył ogromną popularność wśród widzów. Opowieść o legendarnym zbójniku z Podhala przyciągała przed telewizory całe rodziny i do dziś pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych produkcji PRL.

Premiera: 13 lipca 1974 roku

Liczba odcinków: 13

Reżyseria: Jerzy Passendorfer

Produkcja: Telewizja Polska

Gdzie oglądać „Janosika”?

Serial regularnie wraca w ramówkach TVP, a bywa też dostępny na platformach streamingowych związanych z Telewizją Polską. Dzięki temu kolejne pokolenia widzów mogą odkrywać historię słynnego zbójnika.

17