Doda, Martyna Wojciechowska i inne gwiazdy brylują na gali #HasztagiRoku. Niektóre stylizacje zrobiły gigantyczne wrażenie

See Bloggers to bez wątpienia najważniejsze wydarzenie w kalendarzu rodzimych twórców internetowych. Impreza stanowi doskonałą okazję do spotkań, wymiany poglądów oraz udziału w licznych prelekcjach eksperckich. W tym roku centrum festiwalowym ponownie stała się Łódź, gdzie oprócz popularnych influencerów zjechały się także pierwszoligowe gwiazdy telewizji i muzyki. Wśród zaproszonych gości znalazły się między innymi Doda oraz Martyna Wojciechowska, które nie tylko chętnie rozmawiały z dziennikarzami, ale również cierpliwie pozowały na ściance podczas finałowej gali #HasztagiRoku.

Kreacje na gali #HasztagiRoku. Doda w zjawiskowej zieleni i mroczna Katarzyna Paskuda

Obiektywy aparatów zdecydowanie najczęściej kierowały się w stronę Dody, która zaprezentowała się w oliwkowo-zielonej sukni mocno akcentującej linię dekoltu. Zupełnie inny, choć równie intrygujący styl wybrała Katarzyna Paskuda. Jej mroczny strój natychmiast wywołał skojarzenia z kultową postacią Morticii Addams. Na liście znanych osób pozujących podczas wydarzenia znaleźli się również: Julia Chatys (znana z serialu "Na Wspólnej"), Mateusz Glen (występujący jako Ta Jedna Ciotka), Karol Stefanowicz, Zofia Samsel, Jakub Tolak, Marta Gąska, Eliza Macudzińska, Maciej Pela, twórczyni Hi Hania, Świeży, Edyta Folwarska oraz oczywiście Martyna Wojciechowska.

Kto zdobędzie statuetkę na gali #HasztagiRoku? Pełna lista nominowanych twórców

Finałowy wieczór to przede wszystkim moment uhonorowania najaktywniejszych twórców internetowych za ich całoroczną pracę i zaangażowanie. Emocje sięgają zenitu, ponieważ prestiżowe statuetki zostaną rozdane w kilku absolutnie kluczowych kategoriach. O to zaszczytne wyróżnienie ubiegają się:

Influencer Roku 2025: Hanna Puchalska (@hi_hania), Natalia Sisik (@nataliasisik), Dominika Rybak (@cruellademon), Santia Kozłowska (@santiakz), Marcel Gawroński (@gawronek007), Klaudia Sadownik (@klaudiasadownik), Monika Kociołek (@monika.kociolek), Katarzyna Szalska (@forsurprise), Warszawski Koks (@warszawskikoks) oraz Paulina Orzechowska (@paullaak).

Instagram Roku 2025: Paweł Paczul (@pawel.paczul), Wiedza Bezużyteczna (@bezuzytecznapl), Dominik Więcek (@dominik_wiecek), Karolina Byrgiel (@karolina_byrgiel), Elwira Rutkowska-Łabęcka (@elwirarutkowska), Przemysław Mitura (@fizjo.przem), Biedanizm (@biedanizm), Jacek Małagowski (@mr_jaca), Maciek Błaszczyk (@maciek_blaszczyk_), Rozkoszny (@rozkoszny).

Influencer Odpowiedzialny Społecznie 2025: Bedoes, Maciej Musiał, Mikołaj "Baggi" Bagiński, Doda, Joanna Przetakiewicz, Joanna Krupa, Omenaa Mensah, Mateusz Trąbka, Zosia Zborowska, Quebonafide - Kuba Grabowski.

Osoby Publiczne Aktywne w Sieci 2025: Justyna Steczkowska, Mery Spolsky, Adam Zdrójkowski, Martyna Wojciechowska, Vanessa Aleksander, Hanna Żudziewicz, Karolina Gilon, Klaudia El Dursi, Agnieszka Chylińska oraz Klaudia Halejcio.

