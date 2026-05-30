Małgorzata Rozenek szokuje kreacją na TOP CHARITY. Złote sutki nawiązują do Afryki

Kasia Kowalska
2026-05-30 21:28

W warszawskich Łazienkach Królewskich trwa kolejna edycja Wielkiej Aukcji TOP Charity, za którą odpowiadają Omenaa Mensah oraz Rafał Brzoska. Na prestiżowym wydarzeniu zaroiło się od osobistości ze świata rodzimego show-biznesu. Największą uwagę przykuła jednak Małgorzata Rozenek, prezentując stylizację mocno nawiązującą do tradycji ludu Ashanti.

Autor: Małgorzata Rozenek/ Instagram

Wielka Aukcja TOP CHARITY to aktualnie jedno z najbardziej znaczących przedsięwzięć dobroczynnych w naszym kraju, za którym stoją fundacje założone przez Omenę Mensah oraz Rafała Brzoskę. Co roku podczas uroczystej licytacji udaje się zebrać dziesiątki milionów złotych, które następnie zasilają rozmaite inicjatywy społeczne i edukacyjne zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Obecna edycja wyróżnia się szczególnym, jubileuszowym charakterem. Warto przypomnieć, że zaledwie dzień wcześniej w warszawskim Pałacu Zamoyskich zorganizowano spotkanie TOP CHARITY ChangeMakers. Pojawił się tam wyjątkowy gość - Otumfuo Osei Tutu II, czyli szesnasty władca afrykańskiego ludu Asante, uznawany za jednego z najważniejszych tradycyjnych przywódców na tym kontynencie.

Złoty gorset i afrykańskie inspiracje. Małgorzata Rozenek na TOP CHARITY

Główna część charytatywnej aukcji odbyła się 30 maja na terenie Łazienek Królewskich, przyciągając śmietankę towarzyską polskiego show-biznesu. Wśród zaproszonych gości prawdziwą furorę zrobiła Małgorzata Rozenek, decydując się na odważny strój nawiązujący do dziedzictwa afrykańskiego plemienia Ashanti. Gwiazda postanowiła publicznie opowiedzieć o kulisach powstawania tej nietypowej, pomarańczowej sukni, której głównym elementem był niezwykle efektowny, złoty gorset przypominający zbroję.

Moja kreacja, stworzona przez niezwykle utalentowaną Katarzynę Konieczkę, czerpie inspirację z dziedzictwa ludu Ashanti - jednego z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych rodów Ghany. Materiał został barwiony naturalnym pigmentem pozyskiwanym z pyłu ghańskich skał. Jego intensywny, ziemisty odcień przywołuje kolory afrykańskiego krajobrazu - słońca, natury i rozgrzanej ziemi. Najbardziej charakterystycznym elementem są złote ozdoby inspirowane tradycyjną biżuterią Ashanti. W tej kulturze złoto od wieków symbolizuje władzę, godność, duchowość i dobrobyt. Każdy detal nawiązuje do ceremonialnych insygniów oraz kunsztu rzemieślników, którzy przez pokolenia tworzyli symbole statusu i tożsamości królewskiego rodu - napisała na Instagramie.

Omenaa Mensah, Rafał Brzoska i plejada gwiazd na gali TOP CHARITY

Poza Małgorzatą Rozenek na czerwonym dywanie pozowało wiele innych znanych postaci polskiej branży rozrywkowej. Wśród zaproszonych gości znalazły się między innymi Barbara Kurdej-Szatan, przedsiębiorczyni Joanna Przetakiewicz oraz znana trenerka fitness Ewa Chodakowska. Na wydarzeniu nie zabrakło oczywiście samych gospodarzy uroczystości, czyli Omeny Mensah i Rafała Brzoski, którym towarzyszył Ryszard Chmura, pełniący funkcję prezesa Fundacji Wsparcia Przedsiębiorczości.

