Kraj ma zapas paliwa tylko na 20 dni! Rząd bije na alarm, podjęto konkretne kroki

Norwegia, mimo bycia kluczowym eksporterem energii, boryka się z niskimi rezerwami paliw, co zagraża jej bezpieczeństwu energetycznemu.

Kryzys na Bliskim Wschodzie i wzrost cen ropy ujawniły słabości systemu zaopatrzenia, prowadząc do paradoksalnej sytuacji.

Rząd rozważa pracę zdalną, aby zmniejszyć zużycie paliw.

Norwegia ogranicza zużycie paliw. Rząd rozważa pracę zdalną

Choć kraj ten jest jednym z najważniejszych dostawców energii w Europie, jego rezerwy paliw są znacznie mniejsze niż w sąsiednich państwach. Dla porównania Szwecja i Finlandia posiadają zapasy pozwalające funkcjonować nawet przez 90 dni.

- Jako kraj wydobywający surowce polegaliśmy na ciągłości produkcji i bliskości własnych rafinerii. W czasach stabilizacji uznawano to za wystarczające zabezpieczenie, co pozwoliło na utrzymywanie niskich stanów magazynowych – tłumaczył szef rządu.

Paradoks energetyczny. Rekordowe zyski, ale brak zabezpieczenia

Kryzys wywołany wojną na Bliskim Wschodzie oraz blokada cieśniny Ormuz i wzrost cen ropy ujawniły słabości norweskiego systemu zaopatrzenia w gotowe paliwa. Mimo ogromnych dochodów z eksportu surowców, kraj ma trudności z zapewnieniem stabilnych dostaw na własny rynek – zwracają uwagę lokalne media.

Eksperci i komentatorzy wskazują na paradoks sytuacji Norwegii. Z jednej strony państwo notuje rekordowe przychody z eksportu ropy i gazu – tylko w marcu 2026 roku sprzedano dziesiątki milionów baryłek ropy i uzyskano miliardy euro z eksportu surowców. Z drugiej strony kraj, będący kluczowym dostawcą energii m.in. dla Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski, sam nie dysponuje wystarczającymi rezerwami, by zabezpieczyć własne potrzeby w sytuacji kryzysowej.

