Dron w przestrzeni powietrznej kraju NATO. Został zestrzelony!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-06-08 9:43

Z ostatniej chwili. Agencja Reutera właśnie poinformowała, że samoloty NATO zestrzeliły w poniedziałek, 8 czerwca, drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej tego dnia Łotwa ostrzegła na platformie X o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej w powiatach Lucyn, Balvi i Aluksne. Parę godzin później pojawiło się kolejne ostrzeżenie.

Myśliwiec NATO

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Autor: Shutterstock
  • NATO-wskie myśliwce podjęły interwencję nad Łotwą, zestrzeliwując drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju, wywołując pilne alerty w regionie.
  • Incydent ten nastąpił w obliczu narastających obaw i ostrzeżeń dowódcy łotewskich sił zbrojnych przed rosnącą przewagą technologiczną Rosji.
  • Sprawdź, czy zestrzelenie drona to początek poważniejszych prowokacji i jak Łotwa reaguje na potencjalne zagrożenie ze strony wschodniego sąsiada.

Dron zestrzelony w przestrzeni powietrznej Łotwy!

PILNE! Agencja Reutera w poniedziałkowy poranek przekazała, że samoloty NATO zestrzeliły nad Łotwą drona. "Sojusznicze myśliwce zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Łotwy" - przekazały krajowe siły zbrojne. Krótko potem dodały, że potencjalne zagrożenie powietrzne ustało. Zaledwie kilka minut wcześniej Siły Zbrojne Łotwy poinformowały za pomocą platformy X o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej w powiatach Lucyn, Balvi i Aluksne. 

Łotewski generał ostrzega przed Rosją

PAP przypomina, że czwartek (4 czerwca) w zeszłym tygodniu dowódca sił zbrojnych Łotwy gen. Kaspars Pudans ostrzegł w rozmowie z dziennikiem "Financial Times", że Rosja zyskała przewagę technologiczną, którą może wykorzystać do ataku na NATO do końca 2028 roku. "Szczególnie narażona na incydenty związane z dronami pozostaje wschodnia część Łotwa. 7 maja dwa ukraińskie bezzałogowce, wystrzelone przeciwko celom w Rosji, spadły na terytorium kraju i uszkodziły magazyn ropy w Rzeżycy" - czytamy.

Krótko przed godz. 11 ponownie wydano ostrzeżenie. Siły Zbrojne Łotwy wydały drugi komunuikat o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej w powiatach Lucyn, Balvi i Rzeżyca na wschodzie kraju. 

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