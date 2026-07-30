SUV-y nie wjadą już do dużych miast? Duże auta na cenzurowanym

Rosnące auta, kurczące się miasta

Według analiz jednej z największych organizacji ekologicznych w Europie współczesne samochody rosną z roku na rok. Nowe modele są dłuższe, szersze i wyższe niż te sprzed dekady, co w zatłoczonych centrach miast powoduje coraz większe problemy z parkowaniem i bezpieczeństwem pieszych.

Ekolodzy chcą wprowadzenia konkretnych limitów gabarytów dla nowych aut: niższych masek, ograniczonej szerokości i maksymalnej długości pojazdów. W ich wizji największe SUV‑y miałyby docelowo zniknąć z miejskich ulic.

Propozycje bez politycznego wsparcia

Choć temat wywołał burzę, na razie nie ma żadnych decyzji rządowych ani unijnych, które zapowiadałyby wprowadzenie takich przepisów. To wyłącznie postulaty ekologów, którzy chcą rozpocząć debatę o tym, ile miejsca powinny zajmować samochody w przestrzeni publicznej.

Jak donosi KA Insider, niemiecka organizacja ekologiczna – Deutsche Umwelthilfe – domaga się wprowadzenia ostrych limitów dla nowych aut i w przyszłości zakazu wjazdu największych SUV‑ów do centrów miast. Na dziś jednak nie istnieją ani projekty ustaw, ani terminy potencjalnych zmian.

Miasta się zmieniają – kierowcy protestują

Niemieckie samorządy od lat inwestują w nowe drogi rowerowe, poszerzają strefy piesze i ograniczają liczbę miejsc parkingowych. Jednocześnie kierowcy masowo kupują SUV‑y – wygodne, przestronne, z wysoką pozycją za kierownicą. To jedne z najlepiej sprzedających się modeli na rynku, szczególnie wśród rodzin.

Producenci aut nie kryją, że duże SUV‑y to dla nich żyła złota. Klienci wybierają je świadomie: chcą komfortu, przestrzeni i poczucia bezpieczeństwa. Dlatego branża patrzy na postulaty ekologów z dużą rezerwą.

Co dalej? Debata dopiero się rozpędza

Eksperci podkreślają, że dyskusja o ograniczeniu wjazdu dużych aut do centrów miast będzie tylko nabierać tempa. Każdy nowy model SUV‑a stawia pytanie: czy miasta są jeszcze w stanie pomieścić tak duże pojazdy?

W Niemczech temat już wywołuje gorące spory, ale podobne dyskusje mogą wkrótce pojawić się także w innych krajach Europy. Dla milionów kierowców to kwestia, która w najbliższych latach może okazać się znacznie ważniejsza, niż ktokolwiek się spodziewał.

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