Tak będą wyglądały Wilkowyje w nowym sezonie "Rancza". Jeruzal BARDZO się zmienił!

"Ranczo" wraca po latach

Premiera "Rancza" odbyła się 5 marca 2006 roku na antenie TVP1. Produkcja doczekała się 10 sezonów i 130 odcinków, z których ostatni wyemitowano w listopadzie 2016 roku.

Po dziesięciu latach przerwy kultowa komedia obyczajowa wraca na ekrany. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na grudzień 2026 roku. Obecnie trwają intensywne prace nad scenariuszem oraz przygotowania produkcyjne na planie. Do swoich flagowych ról powrócą kluczowi aktorzy dotychczasowej obsady - Cezary Żak ponowie zagra podwójną rolę podwójnych braci bliźniaków: wójta i księdza, Ilona Ostrowska wcieli się w postać Lucy Wilskiej, a Artur Barciś zagra Arkadiusza Czerepacha. W składzie obsady znajdą się także Marta Lipińska jako Michałowa, Dorota Chotecka jako Krystyna Więcławska, a także Bogdan Kalus, Sylwester Maciejewski i Piotr Pręgowski, czyli stała ekipa słynnej wilkowyjskiej ławeczki.

W nowych odcinkach zabraknie zmarłego w 2020 roku Pawła Królikowskiego, odtwórcy roli Kusego. Twórcy zapowiadają kontynuację najważniejszych wątków i adaptację realiów wsi Wilkowyje do dzisiejszych czasów.

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Tak wygląda obecnie Jeruzal. Burmistrz wprost o pomocy Unii Europejskiej

Już przez 10 lat emisji "Rancza" było widać, jak Wilkowyje się zmieniają. Twórcy w produkcji wtedy wyraźnie akcentowali, że to nie tylko zasługa Lucy Wilskiej, ale również finansowania z Unii Europejskiej. Okazało się, iż było to nawiązanie do realnych działań władz samorządowych Gminy Mrozy - sołtysa Jeruzala. Burmistrz Dariusz Jaszczuk w rozmowie z VOX FM zaznacza wprost, że to efekt m.in. dofinansowań z Unii Europejskiej.

- Początek serialu zbiegł się z naszym wejściem do Unii Europejskiej w 2004 i 2005 roku. Perspektywy unijne z lat 2007-2013 były jednymi z najlepszych finansowo dla samorządów. Dziesięć serii "Rancza" to doskonały dokument tego, jak polska wieś zmieniała się dzięki środkom z UE. Czasami ludzie pytają mnie: "Słuchaj, ale tę kostkę na rynku albo te remonty to pewnie telewizja sfinansowała, żeby ładnie wyglądało?". Odbierali inwestycje unijne jako naszą scenografię filmową. Prawda jest taka, że co roku przychodziła ekipa na plan, a my co roku mieliśmy tam zrealizowany kolejny unijny projekt - powiedział Jaszczuk.

Jak dodał, niektóre miejsca w serialu wyglądały momentami jeszcze bardzo źle, ale to wszystko kwestia stylizacji.

- Choć serialowy sklep "U Krysi" celowo stylizowano na nieco zaniedbany, to całe otoczenie wokół piękniało. Gdy porówna się rynek z pierwszej serii z tym z szóstej czy siódmej, widać dwa zupełnie inne światy. To efekt ogromnego rozwoju po wejściu Polski do UE - podsumował Jaszczuk.

Choć obecnie wiele miejsc jest wystylizowanych, w nowym sezonie "Rancza" Wilkowyje jakoś bardzo się nie zmienią. Zobaczcie to w galerii zdjęć!

Wilkowyje to nie tylko Jeruzal. Tak wyglądają inne miejsca z planu "Rancza"

Większość turystów myśli jednak, że Wilkowyje = Jeruzal. Prawda okazuje się całkowicie inna! Wiele obiektów mieści się nie tyle poza wsią, co nawet w innej gminie. I w ten sposób urząd czy posterunki znajdują się w Latowiczu. Pod wsią, w Rozstanka znajduje się rezydencja wójta Kozioła. W tym przypadku warto pamiętać, że jest to dom osób prywatnych, więc zwiedzanie jest zabronione.

Reszta budynków jak apteka Kozioła, dom Lodzi czy nowy Solejuków znajdują się dalej w powiecie mińskim. Wyjątkiem jest jedynie dworek Lucy Wilskiej - on mieści się w miejscowości Sokule w powiecie żyrardowskim.